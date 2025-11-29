Las 5 mejores películas de Netflix para ver en diciembre; no son de Navidad

Netflix ya confirmó una lista extensa de estrenos para despedir el año, con películas, documentales y producciones de distintos géneros que llegan de manera escalonada durante todo el mes.

Como suele suceder en esta época, el contenido navideño ocupa buena parte de la oferta. Sin embargo, Netflix también sumará historias que no tienen relación con estas fechas y que resultan ideales para quienes buscan otra clase de entretenimiento.

Diciembre se presenta como un mes variado dentro del servicio de streaming, con lanzamientos que van desde clásicos que marcaron al cine de los 90 hasta nuevas producciones firmadas por directores reconocidos.

También habrá espacio para relatos biográficos, historias de misterio y propuestas más íntimas que exploran temas personales y emocionales. Con esto, la plataforma ofrece alternativas para todos los gustos y opciones más allá del ambiente festivo.

Las 5 mejores películas de Netflix para ver en diciembre

A continuación, le presentamos cinco películas destacadas, todas sin temática navideña, que llegan a Netflix en diciembre.

Jay Kelly

Estreno: 5 de diciembre

Dirigida por Noah Baumbach, esta película sigue a un actor reconocido que emprende un viaje personal junto a su mánager. En el proceso enfrenta recuerdos, decisiones y momentos que marcaron su vida profesional y emocional. Una historia que combina humor, reflexión y conflictos internos.

El silencio de los inocentes

Estreno: 11 de diciembre

El famoso thriller de 1991 llega al catálogo como una opción clásica para los seguidores del suspenso. La trama sigue a una joven agente del FBI que recurre al conocimiento de Hannibal Lecter, un asesino brillante y manipulador, para resolver un caso urgente. Una obra clave del cine contemporáneo.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out

Estreno: 12 de diciembre

El detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, regresa para enfrentar su caso más complicado. Esta tercera entrega de la saga dirigida por Rian Johnson reúne a un elenco internacional destacado, con nombres como Glenn Close, Josh O’Connor, Josh Brolin y Mila Kunis. Un misterio policial con ritmo ágil y tono más oscuro.

Elsa y Fred

Estreno: 15 de diciembre

La película cuenta la historia de dos personas mayores que se conocen en un momento inesperado y desarrollan un vínculo especial que cambia su rutina y su manera de ver la vida. Una propuesta sencilla y emotiva centrada en el amor, la compañía y las nuevas oportunidades.

Miss Carbón

Estreno: 19 de diciembre

Este documental relata la experiencia de Carla Antonella Rodríguez, una mujer trans que logró convertirse en la primera mujer en trabajar en una mina de carbón en la Patagonia. Su historia refleja superación, identidad y el desafío de abrirse paso en un entorno tradicionalmente masculino.