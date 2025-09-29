¿Cuándo se estrena ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en plataformas de streaming?

El universo de ‘Kimetsu no Yaiba’ sigue arrasando en todo el mundo. Su más reciente entrega, ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’, se estrenó el pasado 11 de septiembre y rápidamente se convirtió en un fenómeno de taquilla.

La cinta adapta momentos claves del manga como la batalla en el Castillo Infinito, donde los Pilares enfrentan a las Lunas Superiores, y la llamada “Cuenta regresiva al amanecer”, que prepara el camino para el combate final contra Muzan Kibutsuji. La película marca el inicio del desenlace de la historia creada por Koyoharu Gotōge y será la primera parte de una trilogía que cerrará la saga.

En su primer fin de semana en Estados Unidos recaudó más de 70 millones de dólares, y a nivel mundial ya suma más de 555 millones, superando así a Mugen Train, que había mantenido el récord desde 2020. Con estas cifras, Castillo Infinito se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia en cines.

¿Cuándo se estrenará ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en streaming?

Por ahora no existe una fecha confirmada para su llegada a plataformas digitales. El éxito que ha tenido el anime ha hecho con los distribuidores busquen extender al máximo la permanencia de la cinta en las salas de cine.

Sin embargo, si se toma como referencia lo ocurrido con Attack on Titan: The Last Attack, lo más probable es que la película llegue a Crunchyroll hacia finales de 2025 o inicios de 2026. Actualmente, no está disponible en ninguna plataforma como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+.

Crunchyroll es la opción más segura para su estreno, ya que cuenta con los derechos de la saga y aloja todas las temporadas anteriores, además de películas como Mugen Train. En el caso de Netflix, la serie también está disponible, pero suele añadir el contenido con cierto retraso respecto a Crunchyroll.

Hasta que se confirme una fecha oficial, los seguidores deberán esperar un poco más para volver a disfrutar de esta batalla decisiva en casa.