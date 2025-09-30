‘Monstruo’, ‘The Witcher’ y más: las series que se estrenan en Netflix en el mes de octubre de 2025

Netflix vuelve a vivir una gran etapa de estrenos. En el mes de octubre, esta gran plataforma de streaming se prepara para presentar nuevas producciones para enamorar a sus usuarios, y a los amantes de los shows.

Sin dudas, esta es una de las plataformas con un catálogo de producciones más amplio, en la que cada mes llegan nuevos estrenos.

En este nuevo mes de 2025 que está apunto de comenzar no se dará la excepción, por lo que aquí les tenemos la lista de contenidos nuevos que podrá disfrutar.

‘Monstruos’, ‘The Witcher 4’ y más en Netflix

Para nadie es un secreto que la industria del ‘streaming’ ha crecido de gran manera en los últimos años. Cada vez más personas disfrutan de películas y series gracias a estas plataformas.

El cine se ha permitido ocupar nuevos espacios gracias a plataformas de la talla de Netflix, Prime Video, HBO Max y varias otras opciones.

Esto hace que constantemente se estrenen nuevas producciones de calidad, las cuales generan un entusiasmo brillante por parte de los amantes de la televisión.

Dos ejemplos claros de esto resaltan entre los estrenos de Netflix en octubre, como es el caso de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’ o ‘The Witcher’ con su temporada 4.

Ambos shows podrán ser disfrutados durante el mes de octubre en Netflix.

Lista completa de series

Sin embargo, si busca otros intereses, aquí les tenemos las series que llegan a la plataforma en octubre.

Desaparecido – 1 de octubre

Weiss & Morales – 1 de octubre

Riv4les – 1 de octubre

Hombres de verdad – 2 de octubre

El juego más peligroso – 2 de octubre

Animal – 3 de octubre

Monstruo: La historia de Ed Gein – 3 de octubre

El genio y los deseos – 3 de octubre

La nueva brigada – 3 de octubre

Ranma 1/2 – 4 de octubre

Verdaderamente aterrador – 7 de octubre

Néro – 8 de octubre

Victoria Beckham – 9 de octubre

Plan de resurrección – 9 de octubre

Reclutas – 9 de octubre

Old Money – 10 de octubre

Familia Typhoon – 11 de octubre

Splinter Cell: Deathwatch – 14 de octubre

Nadie nos vio partir – 15 de octubre

Dragon Ball Z Kai – 15 de octubre

Románticos anónimos – 16 de octubre

La diplomática – 16 de octubre

Rabo de Peixe – 17 de octubre

El monstruo de Florencia – 22 de octubre

Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia – 22 de octubre

Baby Bandito – 22 de octubre

Nadie quiere esto – 23 de octubre

El imperio Ámsterdam – 30 de octubre

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero – 30 de octubre

The Witcher – 30 de octubre

Respira – 31 de octubre

Cada una de estas entregas podrán ser disfrutadas en Netflix, con una suscripción a dicha plataforma.