‘Monstruo’, ‘The Witcher’ y más: las series que se estrenan en Netflix en el mes de octubre de 2025
Netflix presentará grandes emociones en el próximo mes de octubre para cada uno de sus usuarios en el mundo.
Netflix presentará grandes emociones en el próximo mes de octubre para cada uno de sus usuarios en el mundo.
Netflix vuelve a vivir una gran etapa de estrenos. En el mes de octubre, esta gran plataforma de streaming se prepara para presentar nuevas producciones para enamorar a sus usuarios, y a los amantes de los shows.
Sin dudas, esta es una de las plataformas con un catálogo de producciones más amplio, en la que cada mes llegan nuevos estrenos.
Más noticias: ‘Dragon Ball Z Kai’ llega con nuevos episodios a Netflix: doblaje en español y fecha de estreno
En este nuevo mes de 2025 que está apunto de comenzar no se dará la excepción, por lo que aquí les tenemos la lista de contenidos nuevos que podrá disfrutar.
Para nadie es un secreto que la industria del ‘streaming’ ha crecido de gran manera en los últimos años. Cada vez más personas disfrutan de películas y series gracias a estas plataformas.
El cine se ha permitido ocupar nuevos espacios gracias a plataformas de la talla de Netflix, Prime Video, HBO Max y varias otras opciones.
Esto hace que constantemente se estrenen nuevas producciones de calidad, las cuales generan un entusiasmo brillante por parte de los amantes de la televisión.
Dos ejemplos claros de esto resaltan entre los estrenos de Netflix en octubre, como es el caso de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’ o ‘The Witcher’ con su temporada 4.
Más noticias: Funciones secretas de Netflix que le ayudan a encontrar series y películas ocultas
Ambos shows podrán ser disfrutados durante el mes de octubre en Netflix.
Sin embargo, si busca otros intereses, aquí les tenemos las series que llegan a la plataforma en octubre.
Cada una de estas entregas podrán ser disfrutadas en Netflix, con una suscripción a dicha plataforma.
MÁS SOBRE: