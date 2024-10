Lista con todas las canciones que suenan en ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez’

La segunda temporada de la serie ‘Monsters’ fue lanzada a través de la plataforma Netflix el 19 de septiembre del presente año. En la primera temporada, conocimos la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer, que se convirtió en un fenómeno de internet por su trama y sus referencias históricas y culturales.

En esta nueva temporada, se nos cuenta la historia de Lyle y Erik Menéndez, dos hermanos que fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres José y Mary Louise Menéndez, la cual cuenta con un soundtrack con algunas de las canciones más relevantes de finales de los años 80 y buena parte de los 90.

El sountrack ‘Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story’

Dentro de la banda sonora de esta temporada, se reconoce el trabajo del compositor Thomas Newman, que junto a su hija Julia, acompañan la historia con sus obras. Thomas, también ha tenido la oportunidad de participar en varias producciones, por nombrar las más importantes, como ‘Belleza Americana’, película de 1999, ‘Buscando a Nemo’, la película infantil del 2003. También estuvo en ‘WALL-E’ del año 2008, ‘1917’, basada en la Primera Guerra Mundial, entre muchas otras más



Vamos a hacer un recorrido por algunos de los episodios y las canciones que suenan en ellos.

Episodio 1: ‘La culpa fue de la lluvia’.

Desde el comienzo de la temporada, nos muestran mucho del sonido pop que tiene el resto de los episodios. En el momento en el que Lyle y Erik van camino al funeral de sus padres, suena una canción de ‘Kenny G – Songbird’, la cual fue lanzada en el año 1987.

Solo en este episodio, aparecen tres canciones del grupo Milli Vanilli. La primera en aparecer es ‘Girl You Know It’s True’, en el momento en que también van en el carro en dirección al funeral de sus padres.



‘Girl ‘Im Gonna Miss You’, otra de las canciones de esta agrupación. Esta suena cuando están en el auditorio donde se ofreció el funeral de José y Kitty.

Finalmente, ‘Blame It On The Rain’, como se llama también el episodio en inglés. Es la canción que se escucha cuando los hermanos Menéndez consiguen las armas para acabar con la vida de sus padres.

Episodio 2: ‘Frenesí’.

En el segundo momento de la temporada, se encuentra una canción lanzada en 1990. Ese sencillo se convirtió en un éxito a nivel mundial: ‘Ice Ice Baby’ de Vanilla Ice. La canción suena cuando Lyle y Erik se ven viviendo sus mejores momentos.

Episodio 3: ‘Hermano, ¿me prestas una moneda?’.

El episodio muestra dos canciones importantes en el desarrollo del hip house de principios de los años 90. Por un lado, suena ‘Dirty Cash (Money Talks) de The Adventures of Stevie V’, cuando Erik no quiere comer nada y busca alimentarse a base de leche. Esto en el mismo momento que Lyle arregla una cinta para su peluca.

Luego, podemos escuchar una canción que ha sido utilizada en una extensa cantidad de películas y series de todo el mundo: ‘The Power de SNAP!’. Esta canción es la que se escucha en el momento en que el plan hipotético de los hermanos Menéndez se da a conocer.

Episodio 6: ‘No sueñes que se acabó’.

Nos encontramos con una canción de muchísimos años atrás, remontándonos a 1953. En el momento Mary Louise ‘Kitty’ Menéndez se hace un lifting (o estiramiento facial) para impresionar a su esposo, suena ‘Santa Baby de Eartha Kitt’.

En la serie, el rock también tiene su espacio. Lo podemos notar en este mismo episodio cuando suena la exitosa canción ‘Don’t Dream It’s Over de la banda Crowded House’. Esto cuando el papá de los hermanos Menéndez recibe la denuncia de los actos delictivos que cometen Lyle y Erik.

Episodio 9: ‘Ahorcados’

En el final de la serie, cuando son trasladados los hermanos Menéndez a distintas penitenciarías, la canción ‘Girl I’m Gonna Miss You de Milli Vanilli’ vuelve.