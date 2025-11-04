Stranger Things, temporada 5: fecha de estreno en Netflix y nuevos detalles del FINAL

Stranger Things, una de las series más exitosas en la historia de Netflix, está lista para despedirse con su quinta y última temporada. Desde su estreno en 2016, la serie creada por los hermanos Duffer ha acumulado millones de reproducciones debido a su intensa trama que mezcla ciencia ficción, misterio y nostalgia.

A lo largo de sus cuatro temporadas, la serie ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo gracias a su elenco juvenil, su ambientación ochentera y su capacidad de combinar aventuras, emociones y referencias culturales. Ahora, los fanáticos se preparan para conocer el desenlace de la historia de Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas y Max.

Netflix confirmó que la temporada 5 de “Stranger Things” se estrenará el 26 de noviembre de 2025 y estará compuesta por ocho episodios, divididos en tres partes. La segunda parte se lanzará el 25 de diciembre, mientras que el gran final llegará el 31 de diciembre, cerrando definitivamente una de las producciones más queridas de la plataforma.

Lo que revela el tráiler final de “Stranger Things”

El último tráiler, publicado el 30 de octubre, adelantó un cierre cargado de tensión y emoción. En las imágenes se ve a Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas y Max enfrentando nuevamente a Vecna, quien busca destruir su mundo y arrastrarlos al Upside Down.

También se confirma el regreso de personajes como Steve, Hopper, Robin, Nancy, Jonathan y Joyce, que unirán fuerzas con el grupo principal para combatir la amenaza que pone en peligro a todo Hawkins. Según los hermanos Duffer, esta temporada será un regreso a los orígenes de la serie, con un tono más oscuro y nostálgico, centrado en los inicios de la historia y en la conexión entre Vecna y Will Byers, el niño con el que empezó todo.

El tráiler muestra a Hawkins bajo cuarentena militar después de la expansión de las grietas que conectan con el Upside Down. Se ven escenas de combate con Demogorgons, destrucción y un pueblo completamente sitiado. Vecna aparece más poderoso que nunca y dirige su atención hacia Will, a quien le advierte: “William, vas a ayudarme… por última vez”.

En entrevistas con Netflix Tudum, Ross Duffer adelantó que esta temporada comenzará “en medio del caos” y no tendrá un inicio tranquilo. Por su parte, Noah Schnapp explicó que Will será el centro de la historia, mientras que Millie Bobby Brown señaló que Eleven estará “en modo guerrera”, dispuesta a hacer todo lo posible por proteger a sus amigos.