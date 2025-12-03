¿Qué pasa si Atlético Bucaramanga gana, pierde o empata con Deportes Tolima? Puede haber un finalista

Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima se miden este 3 de diciembre en un choque imperdible. Ambos equipos llegan con una posición privilegiada en la tabla de posiciones, por lo que el partido se vivirá por todo lo alto.

Al tratarse de un choque en plena recta final de los cuadrangulares, este será un choque clave que incluso podría llegar a definir un clasificado a la última fase.

Por ello, para que no se pierda los detalles aquí les presentamos todos los escenarios posibles según el resultado de este encuentro.

Así llegan Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima

Para nadie es un secreto que los cuadrangulares se han vivido por todo lo alto. Varios equipos han demostrado un nivel notable y han permitido brindar una gran cantidad de emociones.

Esta fase ya está en su etapa final, por lo que muy pronto se podrían conocer los finalistas de este torneo, que por el momento marcha de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 8 puntos

2- América de Cali – 5 puntos

3- Atlético Nacional – 5 puntos

4- Independiente Medellín – 2 puntos

Grupo B

1- Deportes Tolima – 10 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 7 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Claramente este contexto muestra como claros favoritos a la final a Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, aunque esto no se ha definido.

Para ello, uno de estos choques clave será el enfrentamiento entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga de este 3 de diciembre.

En caso de que Tolima venza en este partido, conseguirá oficialmente su puesto en la final de la Liga BetPlay 2025-II. De hecho, este cierre también se repitirá si hay empate.

Cabe recordar que el Deportes Tolima posee el punto invisible, por lo que una igualdad en puntos lo beneficiaría.

Aun así, si la victoria es para Atlético Bucaramanga, este equipo seguiría con vida en los cuadrangulares, pero la ventaja aun sería Deportes Tolima.

Por ello, ante esto, los santandereanos deberán esperar por una caída por parte de Deportes Tolima en su último choque ante Fortaleza.

Lo cierto es que este choque se vivirá por todo lo alto, y su puntapié inicial está estipulado para llevarse a cabo este 3 de diciembre a partir de las 8:30 p.m.