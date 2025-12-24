¿Qué debe ver antes del volúmen 2 de ‘Stranger Things 5’? Esto es lo que no puede perderse

‘Stranger Things 5’ es una de las grandes emociones que prepara el mundo del entretenimiento durante este mes de diciembre. Esta serie cuenta con miles de fanáticos quienes disfrutarán del notable cierre de esta serie.

Desde su primera temporada en 2016, miles de fanáticos de ‘Stranger Things’ han destacado la importancia de esta serie dentro de la cultura pop, y así se mantiene en este 2025 cuando se dará su fin.

El volúmen 2 de esta quinta y última temporada se dará el próximo 25 de diciembre, con lo que será un lanzamiento por todo lo alto. Sin embargo, si usted es amante de ‘Stranger Things’ y aun no ha visto el volúmen 1, aquí le contamos todo lo que debe ver antes de esta segunda parte.

Lo que debe ver antes del volúmen 2 de ‘Stranger Things 5’

‘Stranger Things 5’ ha llegado para dar cierre a esta icónica serie y enamorar a todos los amantes de esta icónica producción alrededor del mundo.

Este volúmen 2 presenta grandes emociones que habrá en el cierre de esta producción que ha enamorado a miles desde su salida en el año 2016.

Muchos vivieron esta emoción durante el volúmen 1, e incluso ‘maratonearon’ todos sus capítulos. Sin embargo, si es amante de ‘Stranger Things’ pero aun no ha visto nada de su quinta temporada, aun está a tiempo para el gran final.

El cierre se dará el próximo 31 de diciembre, pero, al pasar tantos años desde la penúltima temporada, puede que haya olvidado algunas cosas.

Sin embargo, no es necesario ver toda la serie desde el principio. Si conoce un poco del contexto de esta serie, solo debe ver algunos capítulos que recomendaron los directores de esta producción.

Estos son:

Episodio 4, temporada 2 – ‘Will el sabio’

Episodio 6, temporada 2 – ‘El espía’

Episodio 7, temporada 4 – ‘Masacre en el laboratorio de Hawkins’

Episodio 9, temporada 4 – ‘El húesped’

Después de esto, debe ver el volúmen 1 de la temporada 5 de ‘Stranger Things’, y posteriormente el volúmen 2.

Claramente esto llevará un buen tiempo, sobre todo porque la temporada final acumula varios capítulos de larga duración. Sin embargo, le permitirá vivir por todo lo alto las emociones de este icónico cierre.