¿’Enter Sandman’? Estos son los 3 mejores solos en toda la discografía de Metallica

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal. Esta agrupación proveniente de San Francisco ha enamorado a varias generaciones gracias a su potencia, y a su capacidad para estremecer escenarios y estudios.

Los liderados por James Hetfield poseen una discografía llena de éxitos, a partir de letras profundas, ‘riffs’ inolvidables y solos que han encantado a todos sus fanáticos.

Estos últimos suelen ser los favoritos en las canciones para los amantes de Metallica, y por ello, aquí les tenemos los 3 mejores solos en la carrera de esta banda.

Estos son los 3 mejores solos de Metallica

Metallica posee una discografía sumamente extensa. Esta banda ha logrado acumular una cantidad enorme de éxitos, a partir de varios éxitos históricos y legendarios.

Gracias al talento de Kirk Hammett y James Hetfield, varios de los solos de Metallica han quedado grabados en lo más alto de la industria musical.

Sin embargo, en este caso hablaremos sobre 3 en particular que son considerados como los mejores en toda la discografía de esta legendaria agrupación.

El primero de ellos es ‘Master of Puppets’. Esta es una de las canciones más famosas en la historia de Metallica, gracias a su potencia, pero también presenta un solo legendario.

En el segundo puesto resalta ‘Fade to Black’. Este éxito es uno de los más melancólicos en la carrera de la banda, y resalta gracias a la construcción que posee este solo.

El nivel de esta canción se construye lentamente, al punto de lograr uno de los solos más grandes de todo el metal.

Para muchos este solo convierte este éxito en uno de los más legendarios en la historia de Metallica, y de las ‘power ballads’.

Finalmente, el último solo que cierra este top es uno de los más brillantes del metal, gracias a la virtuosidad que se demuestra en él, y el significado de su canción.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘One’, una de las canciones más épicas de Metallica, tal y como lo demuestra al ser uno de los éxitos centrales del ‘… And Justice For All’.

Sin dudas, estos solos son una gran demostración del legado de Metallica, y de la capacidad que tiene esta banda.