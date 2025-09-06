La canción de Metallica que suma más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube

Metallica es, sin duda, una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal. Formada en 1981 en Los Ángeles por James Hetfield y Lars Ulrich, el grupo ha marcado un antes y un después en la música con su potente sonido, letras intensas y una presencia en el escenario que los ha llevado a convertirse en íconos mundiales.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, han publicado discos que son verdaderos clásicos como Kill ‘Em All (1983), Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) y el exitoso Metallica (1991), conocido popularmente como “The Black Album”. Este último se convirtió en uno de los más vendidos de la historia del rock, con millones de copias en todo el mundo.

Entre sus canciones más recordadas y escuchadas se encuentran Enter Sandman, One, Master of Puppets y Nothing Else Matters, temas que han logrado trascender generaciones y mantenerse vigentes incluso en la era digital.

La canción más escuchada de Metallica en YouTube

El tema que encabeza las reproducciones en YouTube de Metallica es Nothing Else Matters, una balada que mostró el lado más melódico de la banda. Fue lanzada en 1992 como parte de The Black Album y rápidamente se convirtió en uno de sus mayores éxitos.

La historia cuenta que James Hetfield escribió la canción en un momento íntimo, sin pensar que formaría parte de un disco. Sin embargo, su sinceridad y el cambio de registro musical cautivaron a millones de fans en todo el mundo.

Actualmente, Nothing Else Matters supera los 1.531.626.643 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como la más escuchada de la banda en la plataforma y reafirmando que, aunque pasen los años, el legado de Metallica sigue más vivo que nunca.