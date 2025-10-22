Durante 20 años Pokémon se ha convertido en una de las marcas de entretenimiento más exitosas del mundo. Según mencionan en la página oficial de Nintendo, esta serie ha vendido más de 279 millones de videojuegos desde el lanzamiento de Pokémon Rojo y Pokémon Verde para Game Boy en Japón en 1996.

Su origen se remonta a la infancia de su creador, Satoshi Tajiri, quien coleccionaba insectos en Japón y se inspiró en la idea de coleccionar criaturas para crear la franquicia, de allí viene la inspiración de que los personajes tengan todo tipo de formas y que convivan en ambientes salvajes o junto a los seres humanos.

Los primeros juegos de Pokémon llegaron a Europa para Game Boy en 1999, desde ese entonces la fama de los Pokémon ha estado creciendo cada vez más; la evolución de Pokémon comenzó con gráficos en 2D en consolas portátiles y ha llegado a mundos abiertos en 3D en consolas de mesa. Luego, la franquicia dio un paso más al adaptarse a las tecnologías móviles con mecánicas de juego completamente nuevas, como las que se encuentran en Pokémon GO.

Gracias a estos avances de la tecnología ya no necesita una consola de videojuego para disfrutar de sus juegos favoritos, por esta razón Pokémon cuenta con un amplio catálogo de juegos que puede descargar de manera gratuita en su dispositivo móvil.

Juegos de Pokémon para descargar GRATIS en el celular

Los juegos de Pokémon para dispositivos móviles presentan una amplia variedad de estilos y mecánicas; algunos, como Pokémon GO, incorporan tecnologías de realidad aumentada y fomentan la exploración del mundo real, mientras que otros, como PokeMMO, ofrecen experiencias de rol multijugador masivo en línea.

También existen títulos centrados en el coleccionismo y la estrategia, como Pokémon TCG Live, basado en el popular juego de cartas. La mayoría de estas versiones incluyen sistemas de captura y combate, modos multijugador, opciones de personalización y diversos modelos de monetización, lo que permite a los jugadores disfrutar del universo Pokémon desde diferentes enfoques y estilos de juego.

Los videojuegos están disponibles tanto para dispositivos Android como para iOS, puede descargarlos en App Store y Play Store sin ningún costo.

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket

La aplicación incorpora funciones como los combates automáticos, la creación automática de barajas y las barajas de préstamo, diseñadas para que jugadores de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, puedan disfrutar de la experiencia de forma accesible y personalizada.

Pokémon Sleep

Antes de ir a dormir, deja tu celular cerca de la almohada para llevar un control de tu ciclo de sueño y registrar tu información.

Pokémon UNITE

Durante la partida, tendrás que cooperar con tus compañeros de equipo para atrapar Pokémon salvajes, subir de nivel, evolucionar y derrotar a tus oponentes, mientras intentan marcar más puntos que el equipo rival dentro del límite de tiempo.

Pokémon Champions (Trailer de lanzamiento 2026)

Compite contra personas de todo el mundo para alcanzar el rango más alto en los Combates Clasificatorios, o diviértete probando estrategias nuevas en los Combates Amistosos.