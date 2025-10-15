Los videojuegos que serán lanzados en esta semana del 14 al 19 de octubre: ‘Pokemon’ y más

La industria de los videojuegos está en constante cambio. Dentro de este mundo, miles de fanáticos disfrutan de grandes novedades, incluidos varios lanzamientos que tendrán lugar durante estos próximos días.

Actualmente una amplia cantidad de seguidores esperan grandes lanzamientos próximos, como lo es el Grand Theft Auto VI, que tendrá lugar en 2026.

Sin embargo, la industria ‘gaming’ no se detiene, y justamente en esta semana del 14 al 19 de octubre se presentarán grandes novedades.

Los videojuegos que se lanzarán entre el 14 y el 19 de octubre

La industria ‘gaming’ crece de gran manera en los últimos años. Una amplia cantidad de fanáticos siguen al detalle las novedades de este campo, con el cual han vivido emociones miles de jóvenes y adolescentes en el mundo.

Varios videojuegos son lanzados mensualmente, y en esta semana, de hecho, se presentarán grandes novedades, en cada una de las consolas que se presentan alrededor del planeta.

En caso de que no esté informado al respecto, les contamos que esta semana contará con novedades imperdibles, especialmente para fanáticos de ‘Pokemon’ y más sagas que brillarán de manera destacada.

Algunos de los videojuegos que saldrán esta semana del 14 al 19 de octubre son los siguientes:

1- Nascar 25 – PC, Xbox Series S y PlayStation 5 – 14 de octubre

2- Mohrta – PC – 14 de octubre

3- Ball x Pit – Xbox Series S, PlayStation 5 y PC – 15 de octubre

4- One Military Camp – PS5 y Xbox Series S – 15 de octubre

5- Pokemon Legends Z-A – Switch y Switch 2 – 16 de octubre

6- Reach – PC, PlayStation 5 y Quest – 16 de octubre

7- Pax Dei – PC – 16 de octubre

8- Keeper – PC y Xbox Series S – 17 de octubre

9- Kaku: Ancient Seal – PlayStation 5 y Xbox Series S – 17 de octubre

Los detalles sobre cada uno de estos videojuegos pueden ser verificados en los portales oficiales de sus desarrolladores, o de las plataformas en las que estarán disponibles para cada uno de los amantes de PlayStation, Xbox, Nintendo y más.

Cabe recordar que estos son solo algunos de los videojuegos que saldrán al mundo durante esta semana, pero, sin duda, varios de ellos preparan grandes novedades para sus fanáticos que disfrutan con joystick y consola.