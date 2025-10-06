Mejores aplicaciones gratuitas para grabar pantalla del computador con audio: Cómo usarlas
Esta herramienta puede ser muy útil para guardar una clase, grabar una reunión o hacer un tutorial.
Grabar la pantalla del computador se ha convertido en una necesidad cotidiana, tanto para los estudiantes que quieren guardar una clase, hasta los creadores de un contenido que buscan compartir tutoriales; todos necesitan una herramienta confiable que capture video y sonido sin afectar la calidad de ninguno de los dos.
Afortunadamente existen programas que cumplen con esta tarea sin exigir conocimientos técnicos ni equipos de alto rendimiento. Algunos vienen preinstalados, algunos ofrecen funciones avanzadas de edición y otros no ocupan tanto espacio en el disco duro.
Aquí le contamos las 5 mejores aplicaciones para grabar la pantalla del computador con audio, probadas y recomendadas por sitios especializados como TechRadar, Zapier y BuildWindows, además de algunas recomendaciones de cómo puede utilizarlas.
Algunos ordenadores cuentan con su propio aplicativo para desarrollar esta función, pero en caso de que su computador no lo tenga, estos programas gratuitos le serán de gran ayuda.
Es compatible con Windows, macOS y Linux.
@menkian
Muchos me lo pidieron! Mi primer tutorial de OBS♬ original sound – menkian
Además graba en alta calidad y guarda los archivos de forma automática en la nube; no tiene editor de video integrado, pero es una gran opción para grabaciones de pantalla rápidas.
Luego de descargar la app de su preferencia y de seguir este paso a paso, tendrá un video listo para compartir, editar o subir a sus redes.
