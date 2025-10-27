El 27 de octubre de 2025, a través de X, las cuentas oficiales de Los Simpson y Fortnite anunciaron su nueva colaboración con la publicación del teaser oficial donde se muestra a los icónicos extraterrestres Kang y Kodos en el universo de este videojuego.

La noticia desató una ola de emoción entre los fanáticos que llevan años soñando con ver a la familia amarilla más famosa de la televisión llegar al battle royale de Epic Games. Aunque el adelanto apenas dura unos segundos, fue suficiente para confirmar que esta alianza incluirá skins inspiradas en los personajes de Springfield y escenarios temáticos.

Kang and Kodos have arrived in Fortnite with a message for all of you humans, be sure to tune in-game on Nov 1 at 11AM ET. pic.twitter.com/vPtecL3LDN — The Simpsons (@TheSimpsons) October 27, 2025

Esta unión entre dos gigantes del entretenimiento promete marcar un nuevo hito dentro de las colaboraciones de Fortnite, que ya ha reunido a figuras del cine, la música y la animación. Ahora, con Los Simpson como protagonistas, el videojuego amplía su universo con una dosis de humor, nostalgia y sátira que ha acompañado a generaciones enteras de fanáticos.

¿Cuáles serán las skins disponibles en Fornite x Los Simpson?

De acuerdo con el blog especializado en videojuegos, AreaJugones, la revelación del Pase de Batalla incluye los personajes más destacados de Los Simpson donde se puede observar a Moe Szyslack, Krusty el Payaso y Bart Simpson.

Sin embargo los fanáticos han reclamado que no se ve la familia completa, pero sí otros personajes que no destacan la esencia de la caricatura estadounidense. Según la imagen filtrada y lo poco que se conoce de este lanzamiento, las skins que estarán disponibles en el videojuego, por el momento, son:

Homero Simpson

Marge Simpson

Bananín

Fishticks

Ned Flanders

Nuevo mapa de Fortnite: Springfield será el nuevo campo de batalla

Epic Games busca que esta colaboración haga sentir a los fanáticos como si hicieran parte de la serie, por esta razón han adaptado cada elemento de la interfaz de Fortnite, incluyendo las locaciones más destacadas de Springfield como la Planta Nuclear, Evergreen Terrace (el vecindario de Los Simpson), la plaza central del pueblo con la estatua de Jebediah Springfield, la mansión del Sr. Burns y posiblemente el bar de Moe.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Fortnite x Los Simpson en Colombia?

Aunque los fanáticos han rumorado que la fecha de lanzamiento es el 1 de noviembre debido a presuntas pistas que arroja el teaser oficial, Epic Games no se ha pronunciado acerca del día oficial en el que los gamers podrán disfrutar de esta gran colaboración.