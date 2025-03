Oasis inmortalizará su regreso con un documental sobre su gira mundial Live ‘25

Lo que parecía imposible está a punto de suceder: Oasis regresa después de 15 años de separación y lo hará con una gira mundial que ya está rompiendo récords. Pero eso no es todo, porque este épico reencuentro quedará inmortalizado en un documental que promete mostrar cada momento de esta histórica vuelta a los escenarios.

Si hay algo tan legendario como la música de Oasis, es la relación explosiva entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. La banda, que dominó los 90 con himnos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova, terminó de la peor manera en 2009, cuando Noel anunció su salida definitiva tras una pelea en París. Desde entonces, los insultos, indirectas y declaraciones incendiarias fueron una constante entre los dos, alejando cualquier esperanza de un regreso.

Pero el tiempo todo lo cura (o al menos ayuda a hacer negocios), y tras años de rumores, finalmente hicieron las paces. Aunque no han revelado muchos detalles sobre cómo lograron reconciliarse, lo cierto es que dejaron atrás el drama para subirse juntos al escenario y darles a sus fans lo que tanto esperaban.

Una gira que ya es histórica

El tour Oasis Live ‘25 arranca el 4 de julio en Cardiff, Reino Unido, y llevará a la banda por Canadá, Estados Unidos, México, Australia y varios países de Sudamérica. Argentina, donde tienen una de sus hinchadas más fieles, vivirá dos noches inolvidables en el Estadio de River Plate los días 15 y 16 de noviembre, con todas las entradas agotadas en tiempo récord. Por el momento, no se pierde la esperanza de que en algún momento confirmen a Colombia dentro de su tour. Sin embargo, a la fecha no ha sucedido

Un documental que promete ser una joya

El regreso de Oasis no solo se vivirá en los estadios, sino también en la pantalla grande. Steven Knight, creador de Peaky Blinders, será el productor del documental, mientras que Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de Meet Me in the Bathroom, estarán a cargo de la dirección. Aunque todavía no se ha confirmado su fecha de estreno, esta producción se perfila como un imperdible para cualquier fan del rock británico.

Oasis está de vuelta y no solo para cantar sus clásicos, sino para escribir un nuevo capítulo en su historia. ¿Será este el inicio de una nueva era o solo un reencuentro fugaz? Lo que es seguro es que el 2025 será un año inolvidable para la música.

