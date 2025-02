¿Solo una hora? Liam Gallagher respondió cuánto durarán los conciertos de Oasis

Oasis está próximo a regresar a los escenarios como parte de su gira ‘Oasis Live ’25 Tour’. Tras más de 17 años de ausencia, los hermanos Liam y Noel Gallagher dejaron de lado sus diferencias para volverse a reunir en los escenarios y presentarse ante sus millones de fanáticos.

La gira de Oasis iniciará el próximo 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales y se extenderá hasta el 23 de noviembre de este mismo año. El tour incluirá conciertos en Reino unido, Irlanda, Europa, América, Asia y Oceanía.

El reencuentro de los hermanos Gallagher marcará el 30º aniversario del álbum “(What’s the Story) Morning Glory?», que incluye los sencillos «Don’t Look Back in Anger» y «Wonderwall». Asimismo, será el momento perfecto para que los fanáticos de este legendario dúo puedan volver a disfrutar de sus éxitos en vivo.

A pocos meses de iniciar la gira de Oasis, la cual tiene con mucha expectativa a los miles de fanáticos que ya compraron sus entradas para los diferentes shows de la banda, mucho se ha hablado sobre cómo serían los conciertos de Liam y Noel.

¿Cuánto durarán los conciertos de Oasis?

En medio de la incertidumbre que ha generado el regreso de Oasis a los escenarios, surgió una nueva duda que tiene que ver con el tiempo de duración que tendrían cada uno de los shows de la banda durante su gira.

En redes sociales, se empezó a hablar acerca de que los conciertos de Liam y Noel Gallagher durarían solamente una hora. Esto ha causado toda clase de comentarios y reacciones por parte de los fanáticos que compraron sus boletas y que esperan ver un show que, por lo menos, dure más de 60 minutos.

Al respecto del rumor, Liam Gallagher se pronunció, pero no precisamente para acabar con las dudas, sino para sembrar aún más incierto. El cantante respondió a uno de los comentarios en redes sociales con su característico humor.

A través de X, un fan le preguntó a Gallagher sobre si es verdad que los conciertos de Oasis durarán solo una hora. Al respecto, el cantante decidió responder de tal forma que sembró más dudas en sus seguidores.

“Liam, algunas personas creen que los conciertos de Oasis durarán solo una hora, diles que estabas bromeando”, escribió una fan.

Ante la duda, el cantante de Oasis respondió que, “Algo menos de 59 minutos y 59 segundos.”

Just under 59 mins 59 secs — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 24, 2025

Aunque muchos tomaron esta respuesta como una broma, dado el característico humor de Liam, otros temen que el cantante haya estado hablando en serio y el show dure realmente una hora. Por el momento, habrá que esperar a que llegue la primera fecha para conocer la duración de los conciertos.