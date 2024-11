¿Nuevo álbum de Oasis? Liam Gallagher promete un que viene «gran anuncio»

El regreso de Oasis sigue generando gran expectativa entre sus seguidores, especialmente con la gira de 2025 cada vez más cerca, pero lo que ha llamado la atención en los últimos días no es solo la música, sino un misterioso mensaje de Liam Gallagher que ha dejado especulando sobre posibles sorpresas en un futuro próximo.

A pesar de que muchos de estos rumores siguen sin confirmarse, el propio artista ha avivado la llama de la incertidumbre. El pasado 16 de noviembre, Liam Gallagher encendió las redes sociales con un tweet en su cuenta oficial de X, revelando que un «gran anuncio» está por venir.

Le puede interesar: Oasis regresa a Latinoamérica en 2025; estas son las ciudades y fechas, ¿está Colombia?

Las respuestas no se hicieron esperar, y las bromas no tardaron en surgir. Un usuario sugirió que Oasis podría estar lanzando un pañuelo limpia lentes, mientras que otro, más sarcástico, preguntó si la banda se había vuelto a separar.

Incluso hubo quien apostó que el cantante aprovecharía para confirmar una reconciliación con Damon Albarn, en referencia a las tensas rivalidades de la época de la «batalla del britpop». En una muestra de humor, una fan editó la portada del primer álbum en solitario de Liam, As You Were, agregando un toque navideño.

Necesita saber: Anuncian al artista que hará de telonero en los shows de la gira de regreso de Oasis

Pero lo que realmente ha captado la atención de los seguidores de Oasis es la posibilidad de un nuevo álbum. Fuentes cercanas a la banda han filtrado rumores que apuntan a la preparación de un nuevo trabajo discográfico.

Aunque no hay confirmación oficial, el propio Liam ha jugado con la idea, alimentando la especulación. En una interacción reciente con sus seguidores, un fan le preguntó si pensaba que un disco de Oasis estaba en proceso, y Liam respondió: «Está en la maleta, amigo, a la mierda el aire». Esta respuesta hizo que muchos creyeran que el regreso de Oasis estaba cerca, sin embargo, el cantante se encargó de matizar sus palabras poco después.

En un nuevo mensaje, Liam Gallagher aclaró que no hay álbum de Oasis en camino. «Vamos a calmarnos, no hay ningún álbum de Oasis en proceso. Estaba bromeando, ¿recuerdas a esos tipos? La razón es que todos están un poco tensos estos días. Lo siento si he molestado a alguien, pero que me jodan, fue divertido», explicó, poniendo fin (por ahora) a las especulaciones sobre nuevas canciones de la banda.

Let’s just calm the fuck down there is no oasis album in the making I was fucking joking remember them and the reason being because everyone is a little uptight these days I’m sorry if I have upset anyone but fuck me it was a laugh