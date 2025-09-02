Top 6 de ciudades del mundo que más escuchan Green Day en YouTube

Formada en 1987 en California por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, Green Day ha construido una carrera de más de tres décadas marcada por el éxito gracias a sus giras internacionales, discos que marcaron época y un sonido que ha influenciado a distintas generaciones.

Su estilo combina el punk rock con elementos del pop punk y el rock alternativo, lo que les ha permitido llegar a públicos muy diversos. Aún después de varios años de carrera, la banda sigue vigente y cuenta con un extenso repertorio de himnos propios de una época.

Le puede interesar: Green Day puso a vibrar Bogotá: lista de canciones y mejores momentos del show

Su reconocimiento a nivel mundial llegó con Dookie (1994), un álbum que vendió millones de copias y dejó canciones como Basket Case y When I Come Around. Años después, en 2004, el lanzamiento de American Idiot no solo consolidó su popularidad, sino que también les dio premios Grammy gracias a temas como Boulevard of Broken Dreams, Holiday y Wake Me Up When September Ends.

Otros trabajos como Insomniac, Nimrod, 21st Century Breakdown y Revolution Radio han mantenido viva su presencia en la industria. Además de sus discos, Green Day se ha caracterizado por su potente puesta en escena y por ofrecer conciertos que reúnen a miles de personas alrededor del mundo.

Top de ciudades que más escuchan Green Day

YouTube reveló recientemente las cifras de reproducción de Green Day en distintas ciudades del mundo durante los últimos 28 días. Entre las seis con mayor número de visualizaciones, Bogotá ocupa un lugar importante.

De acuerdo con los datos, las ciudades con más vistas de videos de Green Day en la plataforma son:

Yakarta, Indonesia – 1,37 millones de vistas Lima, Perú – 1,21 millones de vistas Santiago de Chile, Chile – 1,12 millones de vistas Kuala Lumpur, Malasia – 900 mil vistas Seúl, Corea del Sur – 832 mil vistas Bogotá, Colombia – 757 mil vistas

Mire también: Mr. Taxes mostró su lado rockero en pleno show de Green Day: “¿hay algo que no haga bien?”

La presencia de Bogotá en el listado resalta el interés que la capital colombiana tiene por la banda. Este dato llega pocos días después de que Green Day se presentara el pasado domingo 24 de agosto en el escenario Vive Claro, en un concierto que reunió a más de 35 mil asistentes y que se convirtió en uno de los mejores eventos musicales del año.