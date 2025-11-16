Este es el segundo video musical más visto de Linkin Park en YouTube

Linkin Park es una de las bandas más reconocidas del rock alternativo y el nu metal. Desde su debut en el año 2000 con Hybrid Theory, el grupo se convirtió en un referente mundial gracias a su mezcla de sonidos electrónicos, guitarras potentes y letras cargadas de emoción.

Con temas como Numb, Crawling, In the End y What I’ve Done, lograron conectar con millones de fanáticos en todo el mundo y marcar a toda una generación. Tras la muerte de Chester Bennington en 2017, la banda atravesó un largo periodo de silencio. Sin embargo, su regreso a los escenarios ha significado una nueva etapa en su historia.

Ahora con Emily Armstrong como vocalista junto a Mike Shinoda, la agrupación ha vuelto a presentarse en grandes escenarios con la gira From Zero World Tour, un proyecto que combina sus clásicos más recordados con una nueva energía.

Como parte de esta gira, la agrupación visitó recientemente Colombia. Bogotá volvió a vibrar el pasado sábado 25 de octubre, cuando Linkin Park se presentó en el escenario Vive Claro ante miles de seguidores que corearon cada canción.

“In The End”, la canción más escuchada de Linkin Park en YouTube

Aunque han pasado más de 20 años desde su lanzamiento, “In The End” sigue siendo la canción más popular de Linkin Park. El video oficial acumula más de 2,137,398,675 reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los temas de rock más vistos en la historia de la plataforma.

Incluida en su álbum debut Hybrid Theory (2000), la canción combina rap y melodía con una letra que habla sobre la frustración y el paso del tiempo, reflejando el estilo que definió a la banda.

Su éxito demuestra que, pese al paso de los años, la música de Linkin Park continúa inspirando a nuevas generaciones y consolidando su lugar como una de las agrupaciones más influyentes del siglo XXI.