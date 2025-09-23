HBO Max subirá sus precios de suscripción ¿El aumento afectará a Colombia?

HBO Max se ha convertido en una de las plataformas de streaming más reconocidas en el mundo. Desde su lanzamiento, ha logrado captar millones de suscriptores gracias a un catálogo diverso que combina series, películas y producciones originales.

Aunque la plataforma compite directamente con otros gigantes del sector como Netflix o Disney+, HBO Max ha sabido diferenciarse al incluir contenidos que se han vuelto referentes en la industria del entretenimiento.

Uno de los principales atractivos del servicio es que forma parte del grupo Warner Bros. Discovery, lo que garantiza acceso a títulos exclusivos de marcar relevantes, asi como del Universo DC, Cartoon Network y Looney Tunes.

Gracias a este abanico de opciones, HBO Max se ha consolidado como una opción popular en el mercado del streaming, aunque como ocurre con muchas otras plataformas, los ajustes de precio comienzan a ser parte de su estrategia para sostener el crecimiento y la inversión en contenido exclusivo.

HBO Max subirá sus precios

La compañía confirmó que a partir del jueves 23 de octubre entrará en vigor un aumento en las tarifas de suscripción en España. El cambio afectará a todos los planes de la plataforma: el plan básico con anuncios pasará a costar 6,99 euros al mes, el plan estándar se ubicará en 10,99 euros mensuales (frente a los 9,99 actuales) y el plan Premium con contenido en 4K subirá a 15,99 euros al mes.

El plan anual también experimentará un ajuste, pasando de 99,90 euros a 109 euros. En el caso de los usuarios que cuentan con un descuento del 50 %, este beneficio seguirá vigente, aunque ahora se aplicará sobre las nuevas tarifas, lo que deja precios reducidos que van desde 3,49 euros en el plan básico hasta 7,99 euros en el plan Premium.

HBO Max explicó que el incremento busca “seguir invirtiendo en contenido de calidad” y mejorar la experiencia de los usuarios, un anuncio que llegó a través de un correo electrónico enviado a los suscriptores de España.

Por ahora, este aumento no se aplicará en Colombia ni en otros países de Latinoamérica, donde las tarifas se mantienen sin cambios. No obstante, el anuncio genera expectativa sobre si en el futuro la plataforma podría aplicar ajustes similares en la región.