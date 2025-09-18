Mire el TRÁILER oficial del documental póstumo de Ozzy Osbourne ¡Ya hay fecha de estreno!

El esperado documental sobre la vida de Ozzy Osbourne, No Escape From Now, finalmente ha revelado su tráiler oficial, lo que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores del legendario cantante de Birmingham. Esta producción, que será estrenada a nivel mundial el próximo 7 de octubre, salvo en Japón.

El documental ofrece un testimonio conmovedor de los últimos seis años de vida de Osbourne, quien enfrentó múltiples desafíos de salud, desde una caída que cambió su vida en 2019 hasta el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Según los detalles proporcionados en el comunicado de prensa, la película captura los momentos más difíciles del cantante, pero también resalta su indomable espíritu y su pasión por la música.

¿De qué trata ‘No Escape From Now’?

No Escape From Now, dirigido por Tania Alexander, ganadora de un BAFTA, comenzó a rodarse en 2022 durante las sesiones de grabación del álbum Patient Number 9. La película sigue a Ozzy mientras compone y graba este último trabajo discográfico, y culmina con su concierto de despedida en Birmingham, el 5 de julio de este año, dos semanas antes de su fallecimiento.

En el tráiler, Ozzy se muestra reflexivo sobre su vida y sus dificultades: “Antes tomaba pastillas por diversión. Ahora las tomo para seguir vivo”, se escucha decir mientras graba la canción principal de Patient Number 9. Esta frase resume la lucha interna que enfrentó Ozzy en los últimos años de su vida.

La producción, que cuenta con el apoyo de Echo Velvet y MTV Entertainment Studios, ha sido dirigida y producida por un equipo cercano al cantante. Sharon Osbourne, su esposa, y Phil Alexander, parte del equipo creativo, participaron activamente en la realización de este proyecto.

En declaraciones posteriores a la muerte de Ozzy, Tania y Phil Alexander expresaron su dolor y su gratitud por haber trabajado junto al cantante y su familia durante estos últimos años. “Rodar con él, Sharon, Aimee, Kelly y Jack siempre será una experiencia inolvidable”, dijeron a Rolling Stone.

El documental revela el lado más humano y personal de Osbourne, quien, a pesar de enfrentar desafíos de salud tan graves, nunca perdió su carácter y su irreverente sentido del humor. Sharon Osbourne, quien también actúa como productora ejecutiva, explicó que el filme se centró en mostrar “la realidad de su vida actual”.

También destacó la importancia de ofrecer una historia auténtica, que no solo documenta su sufrimiento, sino también su resiliencia y la vitalidad que le aporta la música. “Esperamos que esta historia inspire a personas que enfrentan circunstancias similares a las de Ozzy”, añadió Sharon.

El cantante, en un emotivo mensaje sobre los últimos años de su vida, confesó que “ha habido momentos en los que pensé que mi hora había llegado. Pero componer música y grabar dos álbumes me salvó. Sin la música, me habría vuelto loco”.

Este sentimiento de gratitud hacia la música y sus seguidores se refleja a lo largo de todo el documental, que culmina con su emotivo concierto de despedida. “Mis fans me han apoyado durante tantos años, y realmente quiero darles las gracias y despedirme de ellos como es debido. De eso se trata el concierto de Villa Park”, afirmó Osbourne.

Este documental no solo marca un capítulo final en la historia de Ozzy Osbourne, sino que también se presenta como un tributo a su legado, a su fuerza de voluntad y a su incansable deseo de seguir adelante, siempre impulsado por la música que lo ha acompañado durante toda su vida.

