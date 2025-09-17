La mejor lección que dejó en vida Ozzy Osbourne, según Gene Simmons, el histórico bajista de Kiss

Ozzy Osbourne es, indudablemente, una de las figuras más grandes que ha tenido el heavy metal. Este vocalista de Black Sabbath ha generado grandes pasiones alrededor del mundo, y así se demostró tras su fallecimiento.

Miles de fans y colegas de este vocalista se demostraron claramente devastados ante su deceso, lo que ha dado paso a varios homenajes y halagos.

Justamente uno de ellos se dio hace poco tiempo, cuando Gene Simmons, el histórico bajista de Kiss se refirió a Osbourne, y reveló la que para él, es su mejor enseñanza en vida.

La mejor enseñanza en vida de Ozzy Osbourne

Para nadie es un secreto el legado de Ozzy Osbourne. Este vocalista consiguió una fama brillante, y una admiración destacada alrededor del mundo gracias a su talento.

Gracias a su figura en vida y desde los escenarios, grandes leyendas del rock y el metal han demostrado su respeto y admiración hacia Osbourne.

Uno de ellos es, nada más y nada menos que, Gene Simmons, el brillante bajista de Kiss, quien habló sobre la figura de Ozzy como un mentor.

De hecho, este músico expresó que hay una lección que aprendió de este vocalista que sería la mejor que dejó en vida.

Según Simmons, esto es el hecho de que Osbourne era sumamente humilde, por lo que nunca tenía aires de grandeza, incluso a pesar de su fama y talento destacado a nivel mundial y por supuesto, dentro de la industria.

Esto según Gene, le recordó que a veces se cree demasiado importante, y Ozzy le dejó muchas lecciones de humildad notable.

Dicha revelación se dio en el podcast ‘Fail Better With David Duchovny’, donde el bajista también aprovechó para asegurar que la muerte de Osbourne le resultó desgarradora.

Simmons destacó que su contacto con Ozzy duró décadas, y en cada una de las ocasiones lo trató de manera normal y sin prepotencia.

Sin lugar a dudas, esta es una gran muestra del legado y cariño hacia Ozzy Osbourne en la industria musical, pero también de la notable calidad humana que predominaba para este vocalista.

La figura de Ozzy Osbourne será recordada por décadas, no solo como un histórico vocalista para el heavy metal, sino también como un gran ejemplo para artistas venideros.