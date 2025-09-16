Dueto soñado: esta fue la última colaboración de Ozzy Osbourne ¿Cuándo se estrena?

Los fanáticos del metal están a punto de presenciar uno de los momentos más esperados en la historia del género: Rob Halford y Ozzy Osbourne han grabado juntos una versión del legendario tema ‘War Pigs‘. Esta colaboración, que une a las icónicas voces de Judas Priest y Black Sabbath, promete convertirse en un hito que marcará un antes y un después en la música.

La noticia fue confirmada por el propio Halford en una entrevista con Full Metal Jackie, donde reveló que la grabación ya está lista, aunque todavía está sujeta a la resolución de algunos detalles legales. “Lo que es genial y está esperando en la recámara es que Ozzy cante conmigo ‘War Pigs’. Hemos podido hacerlo. Está ahí, solo tenemos que pasar por todo el lío de los trámites legales y todo eso”, explicó el vocalista.

Este poderoso dueto se dio gracias a la reacción de Sharon Osbourne al escuchar la versión que Judas Priest preparó del clásico de Sabbath. Halford relató que fue ella quien impulsó las cosas para que se diera la colaboración: “Se dirigió a mí con esta idea. Me dijo: ‘Me encanta la versión de ‘War Pigs’. ¿Hay alguna forma de que podamos incluir a Ozzy?’. Yo le respondí: ‘¿Me lo estás preguntando a mí? Eso va a suceder’. Así que Ozzy canta una estrofa, luego yo canto otra, Ozzy canta otra y yo canto otra”.

Cabe recordar que Judas Priest se había comprometido para ser parte de la celebración por el 50 aniversario de Scorpions lo que impidió su presencia en ‘Back to the Beginning’, pero su ausencia fue compensada con el lanzamiento de su propia interpretación de ‘War Pigs’. Este tema, íntimamente ligado a la banda británica, suele abrir sus conciertos y ha sido parte integral de su imaginario sonoro.

El impacto emocional que esta colaboración ha tenido en Halford es profundo. “Es la primera vez en toda mi vida que he podido hacer un dueto con Ozzy, y me siento eternamente agradecido y bendecido por haber podido hacerlo”, confesó.

Para Halford, lo que han creado es mucho más que una simple versión. “Simplemente colosal. Cuando escuchas ‘War Pigs’ de Priest con Ozzy cantando en esa grabación, te transporta a un lugar realmente especial”, afirmó, dejando claro que no se trata de un simple homenaje, sino de una experiencia musical que rozará lo mítico.

¿Cuándo se estrenará la colaboración entre Judas Priest y Black Sabbath?

El lanzamiento oficial está cada vez más cerca. Según adelantó el líder de Judas Priest, “El botón verde está casi a punto para lanzarlo. Estamos ultimando algunos detalles del diseño y otras cosillas que hay que revisar. Pero creo que será muy pronto”. Así, los seguidores del metal ya cuentan los días para escuchar este histórico encuentro vocal entre dos de los más grandes íconos del género.

Este dueto no solo representa una celebración del legado de Black Sabbath y Judas Priest, sino que simboliza también la perdurabilidad del espíritu del heavy metal, uniendo generaciones y reafirmando que, aunque el tiempo pase, la fuerza del metal sigue viva como nunca.

