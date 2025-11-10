Última fecha de la Liga BetPlay 2025-II: horarios y equipos clasificados a cuadrangulares
Este miércoles y jueves, se disputará la última fecha de la Liga BetPlay para definir a los ocho equipos que clasificarán a los cuadrangulares.
La Liga BetPlay 2025-II llega a su punto más emocionante de la temporada. Tras completarse la fecha 19 con marcadores decisivos, solo restan 90 minutos para conocer a los ocho equipos que lucharán por el título del segundo semestre del fútbol colombiano.
El cierre de la jornada 19 dejó un panorama más claro, pero aún no definitivo. Sin embargo, dos lugares siguen vacantes y cuatro clubes mantienen vivas sus esperanzas de clasificar, en una definición que promete alta tensión.
Por otro lado, algunos equipos ya se despidieron oficialmente de la posibilidad de avanzar, entre ellos Millonarios, que no logró cumplir las expectativas en esta campaña y quedó eliminado antes del final del todos contra todos.
Dimayor confirmó los horarios de la jornada 20, que se disputará entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre. Los partidos sin incidencia en la clasificación abrirán la fecha:
El resto de los compromisos, aquellos que definirán los últimos cupos a los cuadrangulares, se jugarán en simultáneo el jueves 13 de noviembre a las 7:00 p.m. Los enfrentamientos son:
Con América (7° con 29 puntos) y Alianza Valledupar (8° también con 29 puntos) ubicados provisionalmente en zona de clasificación, la pelea directa incluye a Independiente Santa Fe (9° con 28 unidades) y Águilas Doradas (10° con 27 puntos).
