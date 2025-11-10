Deportes

Última fecha de la Liga BetPlay 2025-II: horarios y equipos clasificados a cuadrangulares

Este miércoles y jueves, se disputará la última fecha de la Liga BetPlay para definir a los ocho equipos que clasificarán a los cuadrangulares.

Indira Córdoba

La Liga BetPlay 2025-II llega a su punto más emocionante de la temporada. Tras completarse la fecha 19 con marcadores decisivos, solo restan 90 minutos para conocer a los ocho equipos que lucharán por el título del segundo semestre del fútbol colombiano.

El cierre de la jornada 19 dejó un panorama más claro, pero aún no definitivo. Sin embargo, dos lugares siguen vacantes y cuatro clubes mantienen vivas sus esperanzas de clasificar, en una definición que promete alta tensión.

Por otro lado, algunos equipos ya se despidieron oficialmente de la posibilidad de avanzar, entre ellos Millonarios, que no logró cumplir las expectativas en esta campaña y quedó eliminado antes del final del todos contra todos.

Así se jugará la última fecha de la Liga BetPlay 2025-II

Dimayor confirmó los horarios de la jornada 20, que se disputará entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre. Los partidos sin incidencia en la clasificación abrirán la fecha:

  • La Equidad vs. Deportivo Pereira – miércoles 12 de noviembre, 4:00 p.m.
  • Boyacá Chicó vs. Millonarios – miércoles 12 de noviembre, 8:20 p.m.

El resto de los compromisos, aquellos que definirán los últimos cupos a los cuadrangulares, se jugarán en simultáneo el jueves 13 de noviembre a las 7:00 p.m.  Los enfrentamientos son:

    • Llaneros vs. Envigado
    • Santa Fe vs. Alianza
    • Águilas Doradas vs. Tolima
    • Medellín vs. América
    • Unión Magdalena vs. Fortaleza
    • Pasto vs. Bucaramanga
    • Deportivo Cali vs. Once Caldas
    • Junior vs. Atlético Nacional

Equipos que pelean los dos últimos cupos

Con América (7° con 29 puntos) y Alianza Valledupar (8° también con 29 puntos) ubicados provisionalmente en zona de clasificación, la pelea directa incluye a Independiente Santa Fe (9° con 28 unidades) y Águilas Doradas (10° con 27 puntos).

  • Águilas Doradas está obligado a vencer al Deportes Tolima y esperar que ni América ni Alianza sumen puntos, además de que Santa Fe no gane su partido frente a los aliancistas.
  • Santa Fe, por su parte, depende de sí mismo: si derrota a Alianza Valledupar, asegurará su lugar entre los ocho mejores.
  • Alianza Valledupar necesita al menos un empate en Bogotá para mantenerse con vida, mientras que América podría clasificar incluso empatando o perdiendo por una diferencia no mayor a cuatro goles frente al Deportivo Independiente Medellín.

