Los videojuegos que se estrenarán en la semana entre el 22 y el 26 de octubre: ‘Plantas vs Zombies’ y más

La industria de los videojuegos sigue en crecimiento alrededor del mundo. Como ya es costumbre, nuevos títulos llegan esta semana, en lo que será un disfrute para miles de fanáticos amantes de las consolas y más.

En este mes de octubre se han presentado grandes lanzamientos como ‘Pokemon Legends Z-A’ y más, que han destacado en varias consolas.

No obstante, esta semana también llega por todo lo alto, y lo hará con varios estrenos que les presentamos a continuación.

Los videojuegos que se estrenan esta semana del 22 al 26 de octubre

La industria de los videojuegos sigue en movimiento, y aunque miles de fanáticos esperan por lanzamientos más grandes, otros están en camino esta misma semana.

Varios ‘gamers’ podrán disfrutar con títulos de gran relevancia, especialmente para los fanáticos de sagas como ‘Plantas vs Zombies’.

En esta semana se dará la salida de ‘Plants Vs Zombies: Replanted’, en lo que será un título imperdible para los amantes de este clásico del ‘gaming’.

Sin embargo, la atención también se centrará en otros videojuegos de la talla de ‘Painkiller’ o ‘Jurassic World Evolution 3’.

La lista completa está pautada de la siguiente manera (algunos de estos videojuegos ya fueron lanzados el pasado 21 de octubre):

Jurassic World Evolution 3 – 21 de octubre (PC, Xbox Series S y X, PlayStation 5, Nintendo Switch 2)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 21 octubre (PC, Xbox Series S y X, PlayStation 5)

Painkiller – 21 de octubre (PC, Xbox Series S y X, PlayStation 5)

Ninja Gaiden 4 – 21 de octubre (PC, Xbox Series S y X, PlayStation 5)

Dispatch – 22 de octubre (PC y PlayStation 5)

Persona 3 Reload – 23 de octubre (Nintendo Switch 2)

Sports Camp: Una aventura de juegos – 23 de octubre (Nintendo Switch)

Fading Serenades – 23 de octubre (PC)

Tormented Souls II – 23 de octubre (PC, Xbox Series S y X, PlayStation 5)

Plants vs Zombies: Replanted – 23 de octubre (PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S y X, PlayStation 5, Nintendo Switch 2)

Misery – 23 de octubre (PC)

Full Metal Schoolgirl – 23 de octubre (PC, PlayStation 5, Switch 2)

Vein – 24 de octubre (PC)

Once Upon A Katamari – 24 de octubre (PC, Xbox Series S y X, PlayStation 5, Nintendo Switch 2)

Fast & Furious: Arcade Edition – 24 de octubre (PlayStation 5 y Nintendo Switch)

Para más detalles puede verificar las páginas oficiales de los desarrolladores de estos videojuegos o de las consolas en las que estarán disponibles.