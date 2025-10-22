Los videojuegos que se estrenarán en la semana entre el 22 y el 26 de octubre: ‘Plantas vs Zombies’ y más
Grandes videojuegos llegan al mercado, con la ambición de poner a vibrar de la emoción a miles de fanáticos en el mundo.
Grandes videojuegos llegan al mercado, con la ambición de poner a vibrar de la emoción a miles de fanáticos en el mundo.
La industria de los videojuegos sigue en crecimiento alrededor del mundo. Como ya es costumbre, nuevos títulos llegan esta semana, en lo que será un disfrute para miles de fanáticos amantes de las consolas y más.
En este mes de octubre se han presentado grandes lanzamientos como ‘Pokemon Legends Z-A’ y más, que han destacado en varias consolas.
Más noticias: 5 videojuegos que tienen clásicos del rock y el metal en su banda sonora: Nirvana, Iron Maiden y más
No obstante, esta semana también llega por todo lo alto, y lo hará con varios estrenos que les presentamos a continuación.
La industria de los videojuegos sigue en movimiento, y aunque miles de fanáticos esperan por lanzamientos más grandes, otros están en camino esta misma semana.
Varios ‘gamers’ podrán disfrutar con títulos de gran relevancia, especialmente para los fanáticos de sagas como ‘Plantas vs Zombies’.
En esta semana se dará la salida de ‘Plants Vs Zombies: Replanted’, en lo que será un título imperdible para los amantes de este clásico del ‘gaming’.
Sin embargo, la atención también se centrará en otros videojuegos de la talla de ‘Painkiller’ o ‘Jurassic World Evolution 3’.
Más noticias: EA Sports sorprende a sus fans con fecha para el final definitivo de FIFA: ¿Cuándo se cerrará el juego?
La lista completa está pautada de la siguiente manera (algunos de estos videojuegos ya fueron lanzados el pasado 21 de octubre):
Para más detalles puede verificar las páginas oficiales de los desarrolladores de estos videojuegos o de las consolas en las que estarán disponibles.