EA Sports sorprende a sus fans con fecha para el final definitivo de FIFA: ¿Cuándo se cerrará el juego?

El FIFA es uno de los videojuegos más grandes de la historia del ‘gaming’. Este título de fútbol ha enamorado a miles de personas alrededor del mundo, gracias a la posibilidad de emular el balompié desde su consola.

Por varios años esta fue la gran franquicia que lideró en el ‘gaming’ de los deportes, al ser un éxito en ventas a nivel mundial.

Sin embargo, esta franquicia llegará a su fin, según reveló EA Sports, y aquí les contamos la fecha en la que tendrá su cierre.

EA Sports acaba con la franquicia FIFA

Todo amante del fútbol ha jugado alguna vez al FIFA o al PES. Estos dos videojuegos marcaron por toda una década la infancia de miles e personas.

Grandes jugadores de fútbol y ‘gamers’ han hecho acto de presencia dentro de este videojuego. Sin embargo, después de muchos años el FIFA llega a su fin.

Hace algunos años, EA Sports anunció el cambio de FIFA. Debido al final de la licencia con la máxima confederación del fútbol, lo que dio paso a un cambio de nombre.

Desde entonces, el FIFA cambió de nombre, y se convirtió en el EA Sports FC, un videojuego que ya ha dejado 3 entregas.

La última reconocida como FIFA fue el FIFA 23, el cuál fue lanzado en 2022. Sin embargo, este videojuego ha seguido en funcionamiento, al menos por pocos días más.

Según los reportes de EA Sports, los servidores del FIFA 23 se cerrarán el próximo 30 de octubre, lo que marcará el final definitivo a la franquicia FIFA.

Claramente esto ha entristecido a los fanáticos, quienes se han llenado de nostalgia, al ver el final de una franquicia que marcó su infancia y adolescencia.

Este cierre se suma al final de PES, el cual llegó hace varios años, cuando Konami anunció el cambio de nombre de esta franquicia, también bajo la identidad de E-Football, un videojuego que también ha llegado a celulares.

Cabe recordar que este tipo de videojuegos por parte de EA Sports seguirán en progreso, aunque bajo el nombre de EA Sports FC. De hecho, la entrega más reciente de esta saga salió al mercado el pasado 26 de septiembre, para el disfrute desde PlayStation, Xbox, PC y más.