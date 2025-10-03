De Digimon a Battlefield: 10 videojuegos imperdibles que llegan en octubre a PS5, PC y más

Las compañías más dominantes de la industria de los videojuegos, entre ellas Sony (PlayStation) y Microsoft (Xbox), aunaron esfuerzos en septiembre de 2025 para mostrar sus mejores cartas en la principal feria de Asia: el Tokyo Game Show. Cada una preparó su propio evento colateral a esta convención, dejando entrever algunos de los títulos más esperados, que poco a poco se van convirtiendo en una realidad, a medida que avanza el calendario.

De esta manera, los últimos tres meses del año contarán con platos fuertes para todo tipo de ‘gamer’, en cada una de las consolas de última generación. Desde franquicias inacabables como Battlefield hasta tendencias que apelan a la nostalgia mientras reinventan sus modos de juego, como Digimon y Ninja Gaiden. En todo caso, la lista es amplia y la diversión está asegurada.

Lanzamientos de videojuegos más esperados en octubre de 2025

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (30 de septiembre): Sí, el listado es de octubre, pero varios títulos esperadísimos se tomaron el último día de septiembre para llamar la atención. Entre ellos, el ‘remake’ de un aclamado RPG: ‘Final Fantasy Tactics’, que enamoró a los jugadores en el GBA y el PSX. Una experiencia renovada, con mejoras gráficas y adiciones al gameplay, conservando la misma nostalgia y la épica historia de Ivalice. Para PS5, PS4, NS, NS2 y PC.

(30 de septiembre): Sí, el listado es de octubre, pero varios títulos esperadísimos se tomaron el último día de septiembre para llamar la atención. Entre ellos, el ‘remake’ de un aclamado RPG: Una experiencia renovada, con mejoras gráficas y adiciones al gameplay, conservando la misma nostalgia y la épica historia de Ivalice. Para PS5, PS4, NS, NS2 y PC. Ghost of Yotei (2 de octubre): Luego del éxito sin precedentes de Ghost of Tsushima, llega una de las secuelas más esperadas entre los mundos abiertos . Un juego en el que Sony explota su fórmula de darle más calidad y detalle al ‘single-player’ con mecánicas de exploración sorprendentemente inmersivas. Para PS5 inicialmente.

(2 de octubre): Luego del éxito sin precedentes de Ghost of Tsushima, llega . Un juego en el que Sony explota su fórmula de darle más calidad y detalle al ‘single-player’ con mecánicas de exploración sorprendentemente inmersivas. Para PS5 inicialmente. Digimon Story Time Stranger (3 de octubre): Luego del éxito de Cyber Sleuth, uno de los mejores RPGs de 2016 , la franquicia ha tenido su resurgimiento, desde ya rompiendo récords en plataformas como Steam. Un título que desde ya sorprende por sus escenarios coloridos, atención al detalle e historia.

(3 de octubre): Luego del éxito de Cyber Sleuth, , la franquicia ha tenido su resurgimiento, desde ya rompiendo récords en plataformas como Steam. Un título que desde ya sorprende por sus escenarios coloridos, atención al detalle e historia. Battlefield 6 (10 de octubre): Un nombre establecido por EA como bandera en el campo de los juegos FPS. La nueva versión mantiene la apasionante mezcla entre combate cuerpo a cuerpo y vehículos de guerra, enfocado en el conflicto moderno . Para PC, Xbox Series y PS5.

(10 de octubre): Un nombre establecido por EA como bandera en el campo de los juegos FPS. La nueva versión mantiene la apasionante mezcla entre . Para PC, Xbox Series y PS5. Little Nightmares 3 (10 de octubre): El horror tiene un espacio infaltable en la temporada de octubre con un nuevo episodio del juego de plataformas y acción de Supermassive. Una continuación del mundo de pesadillas con el anticipado cooperativo en línea. Para PC, Xbox Series, PS5, NS y NS2.

(10 de octubre): El horror tiene un espacio de Supermassive. Una continuación del mundo de pesadillas con el anticipado cooperativo en línea. Para PC, Xbox Series, PS5, NS y NS2. Pokemon Legends Z-A (16 de octubre): Tal como Digimon, la franquicia de Nintendo sigue su auge con nuevas entregas de su modernizado RPG, como se acostumbra, dejando una cronología interminable de historias, en este caso, como continuación de Pokemon X & Y, explorando al máximo las megaevoluciones . Para NS y NS2.

(16 de octubre): Tal como Digimon, la franquicia de Nintendo sigue su auge con nuevas entregas de su modernizado RPG, como se acostumbra, dejando una cronología interminable de historias, en este caso, como . Para NS y NS2. Jurassic World Evolution 3 (21 de octubre): La serie Evolution sigue cautivando a los amantes de Jurassic World y de los dinosaurios en general con un nuevo episodio centrado en el detalle en la simulación de las especies que protagonizan y enamoran a los seguidores de la franquicia desde hace décadas.

(21 de octubre): La serie Evolution sigue cautivando a los amantes de Jurassic World y de los dinosaurios en general con un nuevo episodio que protagonizan y enamoran a los seguidores de la franquicia desde hace décadas. Ninja Gaiden 4 (21 de octubre): Un clásico imperdible de la acción-aventura que cautiva a los ‘gamers’ con sus combates que han tenido una evolución abismal desde finales de los 80. Secuela directa de la versión moderna de Ninja Gaiden 3 , manteniendo al invencible protagonista de siempre, Ryu Hayabusa, junto a un nuevo compañero. Para PC, Xbox Series X y PS5.

(21 de octubre): Un clásico imperdible de la acción-aventura que cautiva a los ‘gamers’ con sus combates que han tenido una evolución abismal desde finales de los 80. , manteniendo al invencible protagonista de siempre, Ryu Hayabusa, junto a un nuevo compañero. Para PC, Xbox Series X y PS5. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (21 de octubre): Un RPG que da continuación a un título de culto. Uno de los exponentes modernos de la fantasía oscura más destacados, con mecánicas entretenidas propias de la evolución de los juegos de rol. Para PC, Xbox Series X y PS5.

(21 de octubre): Un RPG que da continuación a un título de culto. Uno de los más destacados, con mecánicas entretenidas propias de la evolución de los juegos de rol. Para PC, Xbox Series X y PS5. Mortal Kombat Legacy Kollection (30 de octubre): Una esperadísima compilación de los clásicos más venerados en la legendaria historia de Mortal Kombat. Un sueño hecho realidad para los fans que incluye hits nostálgicos como los tres primeros títulos de la franquicia que marcaron una época y un estilo. Para NS, NS2, PS5, PS4, Xbox y PC.

