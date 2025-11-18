Murió importante integrante de Los Simpson tras sufrir un derrame cerebral

El guionista estadounidense Dan McGrath, recordado por su trabajo en algunos de los capítulos más destacados de Los Simpson, murió el pasado 14 de noviembre a los 61 años debido a un derrame cerebral. La noticia fue confirmada por su familia, y su hermana, Gail Garabadian, señaló al medio The Sun que el fallecimiento ocurrió en el Hospital NYU Langone, en Brooklyn.

McGrath desarrolló una amplia trayectoria en el humor y la televisión. Antes de llegar a la pantalla chica, formó parte de The Harvard Lampoon, la publicación humorística de la Universidad de Harvard. Más tarde dio el salto a Saturday Night Live (SNL), donde ingresó en 1991, colaboró de forma habitual con Adam Sandler y obtuvo una nominación al premio Emmy por su labor en el programa.

Le puede interesar: Los 10 datos más random de Los Simpson que lo harán decir: ¡Ay caramba!

Su muerte generó un fuerte impacto en su entorno. En un mensaje publicado en redes sociales, su hermana expresó: “Ayer perdimos a mi increíble hermano Danny. Era un hombre especial, único en su especie. Tenemos el corazón destrozado”.

El legado de Dan McGrath en Los Simpson

McGrath llegó a Los Simpson en 1992 y, durante sus primeros dos años, escribió alrededor de 50 episodios que marcaron la identidad de la serie. Su vínculo con el programa continuó entre 1996 y 1998, periodo en el que también recibió créditos de producción en 24 capítulos.

Mire también: Los Simpson en Fortnite: ¿Cuándo estrena en Colombia la nueva temporada? Skins, mapas y más

Entre sus aportes se encuentran episodios muy recordados por los seguidores, como “El diablo y Homero Simpson”, “Tiempo y castigo”, “Bart de la oscuridad” y varias entregas de La casita del terror. También fue responsable de “La fobia de Homero”, emitido en 1997, un episodio que no solo recibió un premio Emmy, sino también un reconocimiento de GLAAD por abordar de forma abierta el tema de la homofobia.

Su trabajo dejó una marca en la serie y en la industria del entretenimiento, consolidándolo como una figura clave en una de las producciones más influyentes de la televisión.