Los 10 datos más random de Los Simpson que lo harán decir: ¡Ay caramba!

La serie estadounidense creada por Matt Groening es una de las historias más exitosas en el mundo, tanto que ya cuenta con un total de 36 temporadas y próximas a salir la 37,38,39 y 40 con un aproximado de 17 episodios por temporada.

La serie es una sátira social que retrata, con humor e ironía, la vida de la clase media estadounidense, abordando temas como la política, la religión, la familia, la educación y los medios de comunicación.

Actualmente, la serie se encuentra disponible en el catalogo de Disney +, con cada uno de los episodios, contando con episodios colaborativos con películas icónicas, videojuegos y las famosas casitas del horror que son de los episodios más queridos por el público.

Datos random de Los Simpson:

Homero tiene un crayón en el cerebro:

Se revela en el episodio “HOMЯ” que su bajo coeficiente intelectual – 55 – se debe a un crayón que se le quedó incrustado en el cerebro desde niño.

Matt Groening ocultó su firma en el pelo de Maggie:

Si miras de cerca el contorno de Maggie, la línea de su cabello forma una “M” y su oreja una “G”, las iniciales del creador.

Marge apareció en la portada de Playboy:

En 2009, Marge Simpson fue la primera mujer animada en protagonizar una edición real de la revista para adultos.

Los personajes son amarillos por una razón:

Matt Groening eligió el color amarillo para que los espectadores supieran que estaban viendo Los Simpson con solo cambiar de canal.

Maggie cuesta 847,63 dólares:

Ese es el valor que aparece en la caja registradora durante la intro, y representaba el costo promedio de criar a un bebé en EE. UU. en 1989.

El apellido “Simpson” significa “hijo de un simple”:

Una ironía muy intencionada de Groening, que refleja el carácter ingenuo de Homero.

Los personajes envejecen… pero no envejecen:

Aunque la serie lleva más de 30 años, los Simpson siguen teniendo las mismas edades: Homero 39, Marge 36, Bart 10, Lisa 8 y Maggie 1, aunque existen ciertos episodios que muestran como es la vida de los integrantes de la familia amarilla con edad avanzada.

Solo Dios y Jesús tienen cinco dedos:

Todos los personajes tienen cuatro dedos, excepto ellos. Un detalle que los animadores mantienen como la representación de las figuras divinas, la perfección.

Hay una ciudad llamada Springfield en casi todos los estados de EE. UU:

Por eso el creador eligió ese nombre, para que nadie pudiera ubicar con certeza dónde viven los Simpson.

“D’oh!” está en el diccionario:

El famoso grito de Homero fue añadido al Oxford English Dictionary en 2001, definido como una exclamación de frustración ante un error.

Escrito por: Stefania Torres