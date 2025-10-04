Los mejores tres animes para maratonear en Netflix este fin de semana, según la IA

Maratonear viendo anime es uno de los hobbies favoritos de algunas personas, pues es la forma ideal de sumergirse por completo en una historia. A diferencia de las series de acción real, muchos animes se basan en arcos argumentales intensos y giros de trama constante, que están diseñados para consumir varios episodios seguidos.

Este tipo de thrillers tienen una producción de animación muy entretenida y con una banda sonora cinematográfica que generan una descarga constante de adrenalina y emoción. Ver varias batallas o clímax seguidos permite que esa energía se mantenga en alto, ofreciendo una experiencia inmersiva que es más gratificante que el consumo pausado.

Lea también: ¿Quién era Ed Gein? Personaje de la serie ‘Monstruo’ en Netflix: esta es su historia

Los mejores tres animes para maratonear en Netflix

La plataforma de streaming cuenta con una gran variedad de éxitos de animes, por lo que decidimos recurrir a la IA para que nos dijera los mejores para maratonear. Disfrute de un fin de semana cargado con grandes historias y que no se las puede perder si le gusta este tipo de formatos.

‘Cyberpunk: Edgerunners’

Es una serie muy corta (solo 10 episodios) y que se podrá ver en menos de un día. La IA la recomienda por su impacto visual, su épica banda sonora, narrativa intensa y trágica que atrapa al espectador desde el primer momento. La historia sigue a un joven en una futurista Night City, quien intenta sobrevivir. La acción es constante y la trama está llena de drama, ciencia ficción y dilemas morales.

2. ‘Death Note’

Este thriller psicológico cuenta con 37 episodios, pero que se puede ver completo en un fin de semana. Tiene un ritmo muy adictivo y cada episodio tiene un máximo de tensión que lo hará querer ver el siguiente de manera inmediata. Es un clásico muy elogiado por la guerra de ingenio entre los dos protagonistas: Light Yagami, un estudiante que encuentra un cuaderno con el poder de matar, y L, el detective genio que intenta desenmascararlo.

Le puede interesar: My Hero Academia: cuándo se estrena la temporada 8 y dónde VER el anime Shonen

La complejidad de los personajes y las apuestas constantemente altas hacen que sea casi imposible no ver un episodio tras otro. Sin duda alguna, es una de las mejores opciones para sentarse un fin de semana, con palomitas y una muy buena compañía.

3. ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’

Esta serie tiene una de las mejores animaciones de los últimos años, que mantiene la adrenalina muy alta con cada uno de sus episodios. Sus temporadas son manejables para maratonear y la IA la destaca por su producción de altísimo nivel y su atractivo universal. La fluidez de las escenas de lucha y el diseño de los personajes son tan cautivadores que el tiempo vuela.