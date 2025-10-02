Dado el impacto que han tenido las inteligencias artificiales en los últimos tiempos, la gente ha aprovechado para darles diversos usos en el ámbito musical. Uno de los más virales en las redes sociales es reinterpretar sus canciones favoritas en géneros totalmente diferentes.

Sin embargo, se aprecia mucho que a pesar de las facilidades que prestan las IAs, hay músicos que siguen haciendo sus covers a la antigua: con sus instrumentos y cantando ellos mismos. Hoy le traemos como recomendación el cover de ‘Wannabe’ de las Spice Girls, si lo hubiera cantado System of a Down, hecho por Anthony Vincent.

¿Quién es Anthony Vincent?

Anthony, también conocido como Ten Second Songs, es un youtuber, cantante y compositor estadounidense. Se ha hecho muy popular gracias a sus covers de canciones de rock en diferentes estilos. Algunas de las últimas que ha hecho son:

Soda Pop de KPop Demon Hunters, al estilo de Slipknot

…Baby one more time de Britney Spears, al estilo de Ozzy Osbourne

Duality de Slipknot, al estilo de Frank Sinatra

Lose Yourself de Eminem, al estilo de Linkin Park

Mr. Brightside de The Killers, al estilo de Avenged Sevenfold

Another One Bites the Dust de Queen, al estilo de Chris Cornell de Audioslave

Du hast de Rammstein al estilo de Elvis Presley

The Man Who Sold the World de Nirvana, al estilo de Metallica

Bring Me to Life de Evanescence, en el estilo de KoRn

Let It Go de la película Frozen, al estilo de Nirvana

Cuenta con 3.6 millones de suscriptores en YouTube, 2.1 millones de seguidores en Instagram, 1.2 millones de seguidores en TikTok y 178 mil oyentes mensuales en Spotify. Y a pesar de contar con grandes cifras de seguidores, tiende a prestarle mucha atención a sus comentarios, de ellos saca las ideas para sus covers.

Wannabe al estilo de System of a Down

Anthony sorprendió a sus seguidores con la aprobación del mismísimo Shavo Odadjian. Cuando le preguntó qué opinaba respecto al cover, Shavo contestó “you guys are crazy for doing this, alright? But I wanna hear it right now!”.

Adicionalmente, contó con la participación de su amigo Mac Glocky, que también se dedica a hacer covers de canciones con géneros distintos. Entre los dos crearon una versión de éxito de las Spice Girls que ha encantado a los fanáticos del metal.

