My Hero Academia: cuándo se estrena la temporada 8 y dónde VER el anime Shonen

‘My Hero Academia’ es uno de los animes shonen más populares y amados por todos los fanáticos de este tipo de historias, la cual está a punto de regresar con su tan anhelada temporada 8. La serie sigue a Izuku Midoriya y susamigos que están en la Academia U.A., mientras luchas por convertirsen en héroes en un mundo de personas con poderes especiales.

Con el anuncio de la octava entrega del anime, muchos se preguntan cúando podrán ver los nuevos episodios y en qué plataformas estará disponible. Si es un seguidor de la serie o está interesado en empezar a seguirla, aquí le contamos todo lo que necesita saber sobre el estreno y dónde podrá disfrutar del anime.

¿De qué trata ‘My Hero Academia’?

El anime se ambienta en un mundo en el que el 80% de las personas nace con superpoderes conocidos como ‘Dones’. Por tal motivo, ser un héroes profesional se convierte en algo real y de alto prestigio, pues tienen quienes los tengan deben mantener la paz en la sociedad y luchar contra los villanos. No obstante, la serie se centra Izuku Midoriya, quien lamentablemente no tienen ningún ‘Don’, pero que sueña en convertirse en uno.

El joven tiene como gran referente a All Might, quien es conocido por ser el Símbolo de la Paz. En medio de la serie, la vida de Izuku da un giro inesperado, cuando su el héroe decide nombrarlo como su sucesor y transferir su propio superpoder, cumpliendo por commpleto su sueño.

Gracias a ello, el joven entra a la prestigiosa Academia U.A., para fortalecer y formarse en un verdadero héroe. La trama se desarrolla entorno al aprendizaje de Deku y los enfrentamientos con sus compañeros, especialmente su rival de infancia: Katsuki Bakugo.

My Hero Academia: cuándo y dónde ver la temporada 8

Esta entrega será la última que hará la producción del anime, la cuál llegará a todos los fanáticos el próximo 4 de octubre de 2025 la fecha señalada para el primer episodio. El título que tendrá esta última temporada será ‘My Hero Academia FINAL SEASON’ y estará disponible a partir de las 4:30 a.m. en Colombia.

La plataforma de streaming principal para ver el anime, incluyendo el estreno de la temporada final, es Crunchyroll. Allí podrás ponerte al día con temporadas anteriores y disfrutar de la nueva entrega.