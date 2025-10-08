Gene Simmons, de Kiss, fue hospitalizado tras accidente automovilístico: esto se sabe

Gene Simmons, de Kiss, es una de las mayores leyendas del rock y la música en general. Este histórico artista ha dejado un legado mundial, gracias a una gran fama y talento, que le ha ganado el cariño de sus fanáticos.

Justamente estos fans han mostrado gran preocupación durante este 8 de octubre, luego de que se supiera que Simmons tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

El brillante músico de Kiss sufrió un accidente automovilístico, y aquí les contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Gene Simmons, de Kiss, sufrió grave accidente automovilístico

Gene Simmons ha llenado de preocupación al mundo del rock en las últimas horas. Este artista perdió el control de su vehículo, lo que lo llevó a sufrir un accidente, y un desmayo.

El músico tuvo que ser hospitalizado, para tratar las afectaciones presentadas por este accidente en Malibú, Estados Unidos.

Claramente, esto llenó de angustia a cada uno de los fanáticos, quienes empezaron a preguntar en redes sociales por la salud de Simmons.

Según la esposa de Simmons, recientemente el artista tuvo un cambio en su medicación lo que causó el desmayo, a causa de una deshidratación, debido a este cambio en sus farmacos.

A pesar de esto, el representante de Gene le reveló a The Hollywood Reporter que el artista está recuperándose y volviendo al trabajo.

Estas novedades han generado calma en los fanáticos de Kiss, aunque esperan próximas noticias sobre la salud de Gene.

Por el momento, se espera que tanto él como el resto de Kiss reciba un homenaje en el Kennedy Center, junto a varias figuras de la escena norteamericana.

Sin lugar a dudas, esta es una de las leyendas más grandes en la historia del rock, junto a los demás integrantes de Kiss, quienes después de su retiro han brillado de manera inolvidable.