El legendario guitarrista Ace Frehley, conocido por ser uno de los fundadores de la icónica banda de rock KISS, ha fallecido a sus 74 años. La noticia ha conmocionado al mundo de la música, pues Frehley fue una pieza clave en la creación del sonido que definió a la banda durante sus años más influyentes.

Hace algunas horas, TMZ aseguró que el guitarrista se encontraba muy grave de salud tras sufrir una hemorragia cerebral que lo puso a debatir entre la vida y la muerte. Con su estilo único de guitarra y su presencia en el escenario, Ace dejó una marca imborrable en la historia del rock.

Lea también: Ace Frehley, el mago de la guitarra: editorial de Juan Kiss

Murió Ace Frehley, exguitarrista de KISS: esto se sabe

Ace Frehley, el guitarrista original de la banda de rock KISS, se encontraba hospitalizado con soporte vital tras haber sufrido una hemorragia cerebral, según informó el medio estadounidense TMZ hace algunas horas este 16 de octubre.

De acuerdo con la publicación del medio, fuentes cercanas revelaron que el guitarrista presentó la afección tras caerse en su estudio de grabación hace unas semanas, lo cual llevó a cancelar sus actuaciones en vivo.

Además, se informó que Frehley había estado conectado a un respirador durante algún tiempo. Ante la ausencia de mejorías en su estado de salud, su familia comenzó a contemplar la posibilidad de desconectarlo tan pronto como esta misma noche. Hasta el momento, no se ha confirmado si esta decisión fue la causa directa de su fallecimiento o si intervino alguna complicación médica adicional.

Le puede interesar: Gene Simmons, de Kiss, fue hospitalizado tras accidente automovilístico: esto se sabe

Después de sufrir la caída, a través de su cuenta de Instagram se anunció que el músico se “encontraba bien”, pero que “en contra de su voluntad”, dejaría de viajar por recomendación de su médico.

Poco después, otra publicación anunciaba la cancelación del resto de fechas que Frehley tenía programadas para el resto del 2025. Esto llamó la atención de todo su público y generó gran preocupación en sus seguidores.

Los fanáticos del rock están de luto, luego de que la familia del legendario guitarrista confirmará su muerte en horas de la tarde de este 16 de octubre.

¿Quién era Ace Frehley en KISS? Esta fue su historia

Ace Frehley fue uno de los músicos fundadores de la banda KISS, famosa por su maquillaje icónico y teatral, así como por su sonido hard rock y glam rock. La banda se formó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo: Simmons en el papel de ‘The Demon’; Stanley en el de ‘The Starchild’; Criss en el de The Catman y finalmente Frehley en el de The Spaceman.

Junto a KISS, Frehley ayudó a escribir algunos de los temas más populares de la banda como ‘Rock and Roll All Nite’, ‘I Was Made for Lovin’ You’ o ‘Detroit Rock City’.

*Con información de EFE