El cantante que iba a reemplazar a James Hetfield en Metallica, pero rechazó la propuesta

James Hetfield es, sin dudas, una de las voces más prominentes y destacadas en la historia del metal. Este artista ha funcionado a la perfección como líder de Metallica, a lo largo de una trayectoria llena de éxitos inolvidables.

De manera particular, este artista ha sido capaz de construir un legado imborrable y brillante para sus fanáticos, y para sus colegas.

Sin embargo, algo que pocos saben, es que este artista iba a ser reemplazado en las etapas tempranas de Metallica, y aquí les contamos la razón.

El cantante que iba a reemplazar a James Hetfield en Metallica

Metallica a lo largo de los años ha pasado por una amplia cantidad de cambios en su formación. Esta banda ha podido contar con varios músicos históricos en distintos puestos.

Nombres como Jason Newsted, Cliff Burton o Dave Mustaine fueron parte de esta banda, pero actualmente ya no están en la misma.

Sin embargo, lo que pocos saben es que el propio James Hetfield, líder de esta banda, estuvo cerca de ser el primero en ser reemplazado.

En 1982, antes del lanzamiento del ‘Kill ‘Em All’ del debut, Metallica dio 2 conciertos, en aquel entonces, ya contaba con Lars Ulrich como fundador, y Hetfield en la voz.

Dichos shows no salieron como esperaban, e incluso, algunos los tachan de ‘decepcionantes’, por lo que la banda tomó dudas en su rumbo.

Ante esto, una de las opciones para mejorar el sonido era la de contratar a un nuevo cantante para Metallica, y que James Hetfield fuera uno de los guitarristas.

De hecho, una de las posibilidades más deseadas fue John Bush, vocalista de Armored Saint, y quien estuvo en pequeños lapsos con la banda.

El propio James hace algunos años reveló para Sirius XM, que la banda intentó con gran esfuerzo que Bush fuera parte de Metallica.

Aun así, el artista demostraba gran lealtad por Armored Saint, por lo que se mantuvo en esta agrupación. Tiempo después, Bush pasaría a ser parte de Anthrax, en dos periodos hasta 2010.

El resto del camino para Metallica fue historia pura del metal y la industria musical. James Hetfield se mantuvo como vocalista de esta banda, la cual para muchos es de las mejores de toda la historia.