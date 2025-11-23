Kerry King de Slayer y Rob Halford de Judas Priest, eligen la mejor canción de Mastodon

Mastodon es una de las bandas más grandes en la historia del heavy metal. Esta agrupación que ha sido capaz de estremecer a miles de fanáticos en el mundo posee una trayectoria resaltante y un legado notable.

Así lo demuestran sus más de 20 años de carrera, y también el respeto de varias leyendas del género quienes resaltan varios de sus éxitos dentro de la industria.

De hecho, hace poco se cumplieron 25 años desde la fundación de esta banda, y dos próceres del metal como Kerry King y Rob Halford se atrevieron a elegir la mejor canción de esta agrupación. Les contamos cuales fueron sus elecciones.

La mejor canción de Mastodon, según Kerry King y Rob Halford

Mastodon es una de las bandas con mayor reconocimiento dentro del metal. Desde su fundación de la mano del recientemente fallecido Brent Hinds, la agrupación ha demostrado potencia y furor.

Desde letras estridentes y ritmos potentes, esta banda se ha hecho un lugar en el corazón de fanáticos y también de colegas.

Gracias a eso, la banda ha sido blanco de varios homenajes a lo largo de su historia, como lo fue uno recientemente realizado por parte de ‘Revolver’.

Este magazine destacó la carrera de 25 años que acumula Mastodon, y para ello habló con Kerry King, miembro de Slayer, y Rob Halford, vocalista de Judas Priest, sobre la importancia de esta banda.

Ambos resaltaron el peso de su trayectoria. Incluso se animaron a elegir su canción favorita dentro de una discografía notable como lo es la del colectivo originario de Atlanta.

Kerry King optó por resaltar uno de los mejores discos de esta banda como lo es el icónico ‘Leviathan’, y lo hizo con un track inolvidable como lo es ‘Blood and Thunder’. Este músico destacó esta canción como emocionante, y resaltó el estribillo como su mejor parte.

Sin embargo, esto no quedó allí. Rob Halford, un histórico del metal gracias a su papel con Judas Priest, también le tiró flores a Mastodon.

El vocalista de grandes éxitos como ‘Painkiller’ o ‘Turbo Lover’ mencionó que su pieza favorita es ‘March of the Fire Ants’, una canción mítica de la banda.

Según Halford, este éxito definió una nueva era, y le permitió adentrarse a este grupo, el cual lo sorprendió por su creatividad.

Sin dudas, Mastodon es una agrupación notable, y así lo demuestra el cariño de otras leyendas, como Rob Halford y Kerry King.