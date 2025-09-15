¿James Hetfield mantendrá a los hijos de Charlie Kirk tras su fallecimiento? La verdad detrás de este rumor viral
James Hetfield ha sido uno de los nombres más mencionados en redes sociales en las últimas horas, por un curioso rumor viral.
James Hetfield ha sido uno de los nombres más mencionados en redes sociales en las últimas horas, por un curioso rumor viral.
James Hetfield es una de las mayores figuras en la historia del thrash metal. Este legendario vocalista ha dominado de gran manera la industria, gracias a su papel como líder de Metallica en las últimas décadas.
Este cantante ha enamorado a miles de fanáticos, por lo que ha cultivado una cultura brillante dentro del metal en las últimas horas.
Más noticias: ¿A qué se dedicaría James Hetfield, de Metallica, si la banda no existiera? Así lo reveló
Esta afición fue demostrada recientemente luego de que se divulgara un rumor respecto a que James Hetfield mantendría a los hijos de Charlie Kirk, tras el fallecimiento de este influencer. Sin embargo, aquí les revelaremos la verdad al respecto.
Los últimos días han sido de gran preocupación para los Estados Unidos de América. Charlie Kirk, uno de sus influencers políticos más reconocidos fue asesinado de un disparo, en medio de un evento.
Este hecho ha conmocionado al público, e incluso, muchos se han conmovido luego de que se diera a conocer que el fallecimiento de Kirk dejaba a una hija huerfana.
Más noticias: La canción de Metallica que hace sentir orgulloso a James Hetfield: “suena como Jimmy Page”
Esto generó gran preocupación en redes sociales, pero, también desató varios rumores falsos respecto a que algunos famosos se harían cargo de los gastos de esta familia.
Miembros de la industria del rock como Paul McCartney o Brian May protagonizaron algunas de estas informaciones.
Sin embargo, la más llamativa fue la de James Hetfield, vocalista de Metallica. Él se habría comprometido a mantener a los hijos de Kirk.
GESTO QUE TRASCIENDE LA MÚSICA— Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) September 15, 2025
James Hetfield, vocalista de Metallica, tomó una decisión épica: mantener de por vida a los hijos de Charlie Kirk.
Un acto de humanidad y grandeza. pic.twitter.com/d19Il7RedD
Este rumor fue divulgado por varias cuentas en redes sociales, e incluso, muchos aprovecharon para agradecer y demostrar su admiración por el cantante de Metallica, ante lo que se mostró como un gesto conmovedor y digno de aplausos.
A pesar de esto, y de la viralidad de estas revelaciones, se trata de un rumor falso. Hetfield no ha dado ninguna información oficial respecto a esto, y tampoco lo ha hecho Metallica.
Por ello, varias cuentas de fans aprovecharon para desmentir esto, y asegurar que en este tipo de casos, es preferible esperar a una revelación oficial por parte de alguno de los implicados.
⚠️ | FALSO:— Portal Metallica Brasil | 🇧🇷 (@PortalMetallica) September 15, 2025
Pessoal, um alerta. James Hetfield e/ou Metallica NÃO anunciaram e/ou comentaram a respeito de Charlie Kirk e sua família.
Não existe nenhuma declaração por parte do James ou da banda. pic.twitter.com/vRDntfggXG
Aun así, lo cierto es que, varios famosos se han mostrado conmovidos por este lamentable hecho, y por la situación política de un país que vivió un momento notablemente violento.
MÁS SOBRE: