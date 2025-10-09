Los 3 álbumes de rock y el metal ‘ideales’ para calmar la ansiedad: marcaron época en la música

El rock y el metal son dos de los géneros más grandes en la historia de la música. Miles de personas se apasionan por estos estilos sonoros, gracias a varias bandas que resaltan gracias a varios sonidos y letras brillantes.

Agrupaciones de talla mundial han sido capaces de enamorar a miles de personas gracias a canciones y discos que se han convertido en su banda sonora para lidiar con diversos sentimientos y sensaciones.

De hecho, en este caso les hablaremos sobre 3 discos que pueden ser su acompañante ideal en el día a día, especialmente para disminuir la ansiedad de la vida cotidiana.

3 discos de rock y metal ‘ideales’ para calmar la ansiedad

Sin lugar a dudas, las obligaciones del día a día pueden traer un gran cúmulo de emociones para los seres humanos. Ya sea por el trabajo, la escuela, o el entorno social, varias personas pueden llegar a sentirse saturadas.

Esto puede causar que varias personas sientan varias sensaciones complejas de manejar, como el estrés o incluso la ansiedad.

Ante este tipo de escenarios, existen varios estímulos que pueden ayudarlo a lidiar con estas emociones, y por supuesto que, uno de ellos es la música.

Ciertas canciones o álbumes pueden ser ideales para tratar estas afectaciones, y en el rock esto no es la excepción. Por ello, aquí les recomendaremos 3 discos ideales para calmar la ansiedad.

El primero de ellos es, nada más y nada menos que, ‘Damnation’ de Opeth. Este álbum que tiene sus raices en el metal progresivo puede ayudarlo a sentir relajación, sobre todo porque es plenamente acústico.

Para muchos es melancólico, pero sus ritmos lentos pueden relajarlo, y permitirle sentir una atmosfera tranquila. En este disco resaltan éxitos brillantes como ‘Windowpane’ o ‘In My Time of Need’.

El segundo lugar es para una obra maestra como lo es ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd. Este álbum es mundialmente conocido y puede ayudarlo a sentir calma, gracias a un rock progresivo que va de lentos, a incluso hipnóticos.

Sin dudas, Pink Floyd es una de las bandas con mayor capacidad de generar emociones en los seres humanos, y esto queda plenamente demostrado en este álbum con canciones de la talla de ‘Speak to Me’.

Finalmente, para cerrar esta lista les tenemos un álbum resaltante como lo es ‘Black Sabbath Vol. 4’ de la brillante banda.

Sin dudas, una de las mejores voces para acompañar el día a día es la de Ozzy Osbourne, y este disco es muestra de ello, con canciones como ‘Changes’, una balada imperdible.

Los ritmos de estas canciones pueden inducir a la calma y permitirle disminuir la ansiedad. Aun así les recomendamos que en caso de sentir estas afectaciones de forma recurrente, visite a un profesional antes de usar estos discos como ayuda.