Expertos revelaron el nombre de los tres peores discos de The Who; el uno lo sorprenderá

The Who es una de las bandas más explosivas de toda la historia del rock, consolidada con su icónica formación del ‘núcleo de los cuatro’: Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra y principal compositor), John Entwistle (bajo) y Keith Moon (batería). Obtuvieron gran popularidad por su potencia en el escenario y gran equipo en conjunto con entregas que obtuvieron un éxito rotundo.

No obstante, no todos lograron ganar la misma respuesta, pues a pesar de su gran reconocimiento a nivel internacional, algunos proyectos no convencieron a sus fanáticos. Recientemente, el medio ‘Louder’ dedicado al rock, reveló el nombre de los peores tres discos de la banda, teniendo en cuenta el puntaje de los fanáticos y de los críticos.

Los peores tres discos de The Who, según expertos

‘Face Dances’ (1981)

Este es un álbum crucial en la historia de la banda británica, pues fue el primer trabajo que presentaron tras la muerte del legendario baterista Keith Moon, marcando el debut de Kenney Jones en su lugar. La transición resultó en un sonido más pulido y comercialmente exitoso. A pesar de ello, las críticas fueron mixtas, muchos lo vieron como The Who trataba de luchar para encontrar su identidad en una nueva era, sin el caos controlado y la furia que definían al grupo en los años 70.

Endless Wire (2006)

Este disco marcó el tan esperado regreso de The Who después de 24 años, y el primero sin John Entwistle, el bajista fundador. Aunque su sonido es más pulido y reflexivo en el álbum a diferencias de sus anteriores clásicos, combinando rock con elementos acústicos, fue un éxito comercial y demostró que Townshend aún mantenía su ambición creativa, explorando temas de envejecimiento y la cultura de internet en la era moderna. Sin embargo, no logró la respuesta que se esperaba con su regreso.

It’s Hard (1982)

Este fue el último álbum de estudio de The Who de su primera etapa de la banda. El disco mantuvo la formación del cuarteto y, aunque comercialmente fue un éxito, internamente el grupo estaba pasando al borde del colapso. De hecho, el cantante Roger Daltrey fue particularmente crítico con este trabajo, llegando a decir que “nunca debió haber sido lanzado”.