¿Qué traduce Opeth? Esta es la verdad detrás del nombre de la banda sueca

Opeth fue una de las bandas protagonistas de la escena metal en Colombia esta semana. Esta agrupación demostró su poderío en el Monsters of Rock, donde demostró su capacidad de generar pogo y emociones.

La agrupación originaria de Suecia estremeció Colombia, y de la misma manera lo ha hecho en los últimos años fuera de las fronteras de su país de origen.

Por ello, en homenaje a la trayectoria y reconocimiento de esta banda, les contamos cual es el trasfondo de su nombre.

¿Qué traduce Opeth?

A la hora de crear una banda, uno de los elementos más importantes es el nombre que llevará la misma, esto permite brindar una gran identidad.

Varios nombres han sido pegadizos e incluso, gracias a su talento, se han tatuado en lo más alto de la industria musical, como es el caso de Queen, o incluso los Beatles.

En el caso de esta agrupación sueca, la palabra elegida fue ‘Opeth’ e incluso, el significado y origen de esta palabra es desconocido para muchos.

Esta banda fue originada en 1991, y desde aquel momento, la banda sueca fue capaz de demostrar su potencia con el metal progresivo.

Particularmente, su nombre posee un trasfondo literario, el cual pertenece a una obra escrita por parte de Wilbur Smith.

Este fue un escritor de novelas de Rodesia del Norte, el cual escribió entre sus obras, ‘Sunbird’, una novela donde se menciona la palabra ‘Opet’.

En dicha obra, este término hace referencia a un espacio en ruinas que lleva el nombre de ‘La Ciudad de la Luna’.

Dicha palabra sería tomada por la banda para convertirlo en su nombre, y luego sería modificado a Opeth, como se conoce hoy en día a la agrupación sueca.

Esta palabra finalmente ha llegado a ser inolvidable para sus fanáticos. Ellos consideran a Opeth una de las bandas más brillantes del metal progresivo.

Lo demás fue historia, la banda acumuló décadas de historia, además de 10 discos. Entre estos resalta su más reciente lanzamiento, el ‘The Last Will and Testament’ de 2024.

La potencia de Opeth no ha hecho más que aumentar, al igual que su fama, tal y como lo demostraron durante su inolvidable show en el Monsters of Rock 2025.