Lista completa de animes que se estrenan en septiembre de 2025: fechas y tráileres

El anime prepara una amplia cantidad de estrenos a lo largo del año. Este estilo de animación cautiva a miles de personas anualmente, gracias a varias producciones brillantes e imperdibles para los fanáticos.

Ya sea con animes tradicionales como ‘Naruto’ o ‘Dragon Ball’, o con animes más novedosos, esta industria sorprende con estrenos brillantes mes a mes.

Más noticias: Lista de animes que llegarán a Crunchyroll antes de que se acabe el 2025

Septiembre no será la excepción, y por ello les contamos sobre los estrenos que habrá durante este mes en el mundo del anime.

Los estrenos del anime en septiembre

Si bien puede parecer un mes cualquiera, septiembre es una de las épocas del año más esperados por los amantes del anime en este 2025.

Miles de personas confían en poder ver nuevas producciones en el mundo del anime con las cuales sorprenderse, pero hay una mundialmente reconocida que llegará a Sudamérica, y que ha roto récords en taquilla, no solo para este año, sino también para la historia de la industria.

El gran estreno de este mes será, sin dudas, ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Arco del Castillo Infinito’, una película que llegará a los cines, y que mostrará nuevos detalles de la historia de Tanjiro.

Esta producción ha roto récords en Asia, y su llegada a los cines en Sudamérica se dará exactamente el día 11 de septiembre, en una película que ya tiene muchas boletas vendidas.

Sin embargo, este no es el único estreno, en Netflix también se producirán algunos de ellos, los cuales emocionarán a miles de fans, especialmente a los de Pokémon.

En orden cronológico, el primer anime que llegará a Netflix es la parte 2 de ‘Pokémon Concierge’, la cual llegará el 4 de septiembre a la plataforma.

El segundo puesto es para ‘The Fragrant Flower Blooms with Dignity’, cuyo lanzamiento está pautado para el 7 de septiembre.

En tercer puesto destaca ‘Pokémon Horizons 2’, con la cuarta parte de este anime, cuyo estreno será en el mismo día que ‘The Fragrant Flower Blooms with Dignity’.

Más noticias: Las 3 películas más taquilleras de la historia del anime en Japón: ‘Demon Slayer’ en el top

Los nuevos capítulos de Naruto

Finalmente, en Netflix también se dará uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos de Naruto, como lo es la llegada de los capítulos 349 al 361 de este anime.

Se espera que una vez inicie este mes, nuevos animes sean anunciados, especialmente en Crunchyroll.