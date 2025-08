Los 10 animes que están siendo tendencia en Crunchyroll: ‘Dan Da Dan’ y más

En los últimos años, Crunchyroll se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares entre los fanáticos del anime en Colombia. Su crecimiento ha sido constante, y cada vez más personas se suman a esta aplicación para disfrutar de series japonesas desde sus dispositivos.

Gracias a su amplio catálogo, subtítulos en español y estrenos casi simultáneos con Japón, Crunchyroll ha logrado posicionarse como la plataforma de referencia para los amantes del anime en el país.

Le puede interesar: ¡Tome nota! Estos son los 10 mejores animes que están disponibles en Crunchyroll

Esta plataforma ofrece contenidos para todos los gustos. Hay series de acción, comedia, romance, fantasía y ciencia ficción, lo que permite que tanto nuevos como antiguos seguidores del anime encuentren opciones que se ajusten a lo que buscan.

Algunas de las series más sonadas que se encuentran en su catálogo son One Piece, The Rising of the Shield Hero, Fire Force y Kaiju No. 8, títulos que han logrado captar la atención del público por sus historias y personajes.

Los 10 animes más vistos esta semana en Crunchyroll

Esta semana, Crunchyroll reveló cuáles son los 10 animes más vistos por sus usuarios. La lista incluye nuevos lanzamientos, así como otros títulos ya conocidos que siguen atrayendo a muchos espectadores:

Dan Da Dan One Piece Los diarios de la boticaria The Water Magician The Beginning After the End Gachiakuta The Rising of the Shield Hero Fire Force The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows Kaiju No. 8

Mire también: 5 animes imperdibles para todo fanático de ‘One Piece’; Dragon Ball en la lista

Este listado muestra la variedad de historias que actualmente llaman la atención en Crunchyroll, desde animes épicos hasta tramas más tranquilas. Cada semana, la lista puede cambiar según las preferencias de los usuarios, por lo que siempre hay algo nuevo por descubrir en la plataforma.