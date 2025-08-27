Llega tercera temporada de ‘Monstruo’ con la historia de Ed Gein: ¿Cuándo se estrena?

Netflix anunció la llegada de la tercera entrega de la serie antológica ‘Monstruos’, creada por por Ryan Murphy e Ian Brennan. Después de sus dos anteriores lanzamientos basados en la historia de Jeffrey Dhamer (2022) y los hermanos Erik y Lyle Menendez (2025), la plataforma de streaming estrenará una tercera historia, pero esta vez inspirada en el asesino serial Ed Gein.

Bajo el liderazgo de Murphy y Brennan, Netflix estrenará una de las historias criminales más aterradoras. Esta tercera temporada contará la vida y crímenes de Edward Theodore Gein ‘ Ed Gein’, el asesino serial y profanador de tumbas más temido de los años 50 en Estados Unidos.

Después del éxito rotundo que tuvieron las historias de Jeffrey Dhamer y de Los hermanos Menendez, Netflix estrenará la serie documental de ‘Ed Gein’ el próximo 3 de octubre de 2025.

Bajo el nombre de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, Murphy y Brennan contarán cómo un hombre aparentemente común se convirtió en uno de los asesinos seriales más temidos y perturbadores de la historia.

¿Quién era Ed Gein, el asesino serial que inspiró serie de Netflix?

Edward Theodore Gein nació en 1906 en Wisconsin y creció bajo la estricta crianza de su madre, Augusta, quien lo aisló del mundo exterior y le inculcó ideas extremas sobre la moral y las mujeres. Tras la muerte de ella, en 1945, Gein quedó completamente solo en la granja familiar, donde comenzó a desarrollar sus conductas más macabras.

El 16 de noviembre de 1957, la desaparición de Bernice Worden, dueña de una ferretería local, llevó a la policía a registrar su casa. Lo que encontraron dejó sin palabras a los investigadores: el cuerpo mutilado de la mujer colgado como si fuera un animal de caza y una colección de objetos hechos con restos humanos. Había máscaras de piel, cráneos convertidos en tazones, muebles tapizados con piel e incluso un “traje” femenino confeccionado con epidermis.

Las autoridades descubrieron que muchas de esas piezas provenían de cadáveres que Gein había desenterrado en cementerios cercanos. Aunque solo fue acusado formalmente de dos asesinatos —Bernice Worden y Mary Hogan—, la magnitud de lo encontrado lo convirtió en una leyenda del crimen.

Fue declarado mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos, donde murió en 1984. Su historia sigue siendo una de las más inquietantes y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y el cine de terror.