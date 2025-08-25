Los 10 animes más exitosos de Crunchyroll para ver durante la semana

Crunchyroll se ha convertido en una de las plataformas de streaming para ver animes más populares e usadas en Colombia. Desde su llegada al país, cada vez más usuarios se han unido para disfrutar de sus series favoritas sin tener que esperar meses después de su estreno en Japón.

En la plataforma se pueden encontrar todo tipo de animes. Desde historias llenas de acción y batallas impresionantes, hasta romances tranquilos, comedias divertidas o relatos de misterio que atrapan desde el primer capítulo.

Una de las ventajas que más valoran los fanáticos es que los episodios nuevos se estrenan casi al mismo tiempo que en Japón, algo que antes parecía imposible. Además, hay opciones para ver las series con subtítulos o dobladas al español.

En Colombia, Crunchyroll ha ganado bastante popularidad no solo entre jóvenes, sino también entre adultos que crecieron viendo anime y ahora quieren seguir disfrutándolo de forma legal y con buena calidad de imagen y sonido.

Los 10 animes más populares de la semana

Para cerrar agosto, la plataforma compartió cuáles son las series que más están viendo sus usuarios. Hay de todo, estrenos que están llamando la atención desde su primer episodio, segundas temporadas muy esperadas y títulos que ya tienen su base de fans desde hace tiempo.

