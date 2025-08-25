Cine y TV

Créditos: Crunchyroll

Los 10 animes más exitosos de Crunchyroll para ver durante la semana

Para esta última semana de agosto, la plataforma de streaming tiene varios animes que están en tendencia y podrían ser de su interés.

Indira Córdoba

Crunchyroll se ha convertido en una de las plataformas de streaming para ver animes más populares e usadas en Colombia. Desde su llegada al país, cada vez más usuarios se han unido para disfrutar de sus series favoritas sin tener que esperar meses después de su estreno en Japón.

En la plataforma se pueden encontrar todo tipo de animes. Desde historias llenas de acción y batallas impresionantes, hasta romances tranquilos, comedias divertidas o relatos de misterio que atrapan desde el primer capítulo.

Una de las ventajas que más valoran los fanáticos es que los episodios nuevos se estrenan casi al mismo tiempo que en Japón, algo que antes parecía imposible. Además, hay opciones para ver las series con subtítulos o dobladas al español.

En Colombia, Crunchyroll ha ganado bastante popularidad no solo entre jóvenes, sino también entre adultos que crecieron viendo anime y ahora quieren seguir disfrutándolo de forma legal y con buena calidad de imagen y sonido.

Los 10 animes más populares de la semana

Para cerrar agosto, la plataforma compartió cuáles son las series que más están viendo sus usuarios. Hay de todo, estrenos que están llamando la atención desde su primer episodio, segundas temporadas muy esperadas y títulos que ya tienen su base de fans desde hace tiempo.

  1. DAN DA DAN – Temporada 2
    Esta serie combina acción, comedia y toques sobrenaturales. Los protagonistas se enfrentan a situaciones extrañas que incluyen fantasmas y extraterrestres, todo con un ritmo que no da respiro.
  2. My Dress-Up Darling – Temporada 2
    Wakana y Marin continúan su historia llena de momentos divertidos y cercanos, explorando más a fondo el mundo del cosplay y las relaciones que nacen gracias a esta afición.
  3. La nobleza de las flores
    Una historia de romance ambientada en un entorno tradicional japonés. Sus personajes se ven envueltos en dilemas personales que mezclan el amor y las obligaciones familiares.
  4. Secrets of the Silent Witch
    La protagonista es una poderosa bruja que intenta ocultar su verdadera identidad. A lo largo de la historia, deberá enfrentarse a amenazas que pondrán a prueba su habilidad para mantenerse en las sombras.
  5. Rascal Does Not Dream of Santa Claus
    Un especial navideño que expande el universo de “Rascal Does Not Dream”. Tiene una mezcla de romance, drama y momentos que los fans de la saga reconocerán y disfrutarán.
  6. El verano que Hikaru murió
    Una historia con misterio y tensión desde el primer capítulo. Narra cómo un evento inesperado cambia por completo la vida de dos amigos de la infancia y los lleva a enfrentar verdades inquietantes.
  7. Toilet-bound Hanako-kun – Temporada 2, Parte II
    Aventuras sobrenaturales que suceden dentro de una escuela llena de leyendas urbanas. La mezcla de comedia y misterio sigue siendo el sello de esta serie.
  8. KAIJU No. 8 – Temporada 2
    En un mundo amenazado por monstruos gigantes, un hombre común adquiere la increíble habilidad de transformarse en uno de ellos. Acción y batallas épicas están garantizadas.
  9. Call of the Night – Temporada 2
    Un joven insomne conoce a una vampira misteriosa y su vida cambia por completo. La serie mezcla romance, misterio y una ambientación nocturna que le da un toque especial.
  10. There’s No Freaking Way I’ll Be Your Lover! Unless…
    Una comedia romántica donde dos estudiantes muy diferentes hacen un trato inesperado, y poco a poco su relación empieza a cambiar.

