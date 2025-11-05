JUJUTSU KAISEN: Execution reveló clip de Yuji a 15 días de su estreno en Latinoamérica

La franquicia Jujutsu Kaisen continúa expandiéndose con el estreno de su nueva película recopilatoria, JUJUTSU KAISEN: Execution.

La cinta se estrenará en Japón el próximo 7 de noviembre de 2025 bajo el título completo JUJUTSU KAISEN: The Movie Shibuya Incident Special Edition × Culling Game Advance Screening. Luego, llegará a las salas de cine de Latinoamérica el 20 de noviembre de 2025, incluyendo países como Perú, México, Chile, Colombia y Argentina.

Le puede interesar: Jujutsu Kaisen: Execution: revelan nueva imágen de la película y fecha oficial de estreno en Latinoamérica

La producción, a cargo de TOHO Animation y el estudio MAPPA, servirá como un puente entre los eventos del arco del Incidente de Shibuya y el comienzo del esperado Culling Game (El Juego de la Culpa).

Desde su debut en 2020, Jujutsu Kaisen, basado en el manga de Gege Akutami, se ha convertido en una de las series más populares del anime moderno. Su segunda temporada, estrenada en 2023, fue reconocida como Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2024, consolidando su éxito internacional.

Un nuevo clip muestra la pelea entre Yuji e Yuta a días del estreno

A solo 15 días del estreno en Japón, se reveló un nuevo clip de JUJUTSU KAISEN: Execution que muestra una intensa secuencia de combate entre Yuji Itadori (voz de Junya Enoki) y Yuta Okkotsu (voz de Megumi Ogata).

El avance, compartido durante el evento del 5.º aniversario del anime, genró expectativa entre los seguidores, quienes esperan ver en la pantalla grande la calidad visual característica de MAPPA y escenas inéditas que conectan directamente con el próximo arco argumental.

Con esta nueva película, Jujutsu Kaisen busca ofrecer una experiencia cinematográfica completa para los fans, repasando los momentos más importantes del arco de Shibuya y preparando el terreno para lo que viene en el Culling Game, una de las partes más esperadas del manga original.