4 razones para ver ‘Demon Slayer’ antes del estreno de ‘El castillo infinito’
‘Demon Slayer’ estrenará una trilogía de películas que adaptan el arco final de una historia que ha cautivado a los amantes del anime en todo el mundo.
El anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ se ha convertido en uno de los títulos más influyentes de la última década. Su impacto no se debe únicamente a la animación vanguardista que ha dejado secuencias épicas, sino también a una historia emotiva, con un detallado desarrollo de sus personajes.
Con el estreno de la esperada película ‘El castillo infinito’, que llegó a los cines japoneses desde el pasado 18 de julio de 2025, es un momento ideal para ponerse al día con la historia y conocer por qué esta es una obra que merece ser vista.
¡Llegó la hora de enfrentarse al resto de las Lunas y a Muzan! 😎👌 Disfruta ya aquí el nuevo tráiler de #DemonSlayer: #CastilloInfinito. ⚔️👹 pic.twitter.com/n6rl7JVmCx— Cinépolis (@Cinepolis) July 8, 2025
Hay varias razones detrás del éxito global de ‘Demon Slayer’, que sigue rompiendo récords de audiencia a nivel internacional. Entre ellas, las siguientes:
Lo básico, para quienes aún no han visto ni el ‘opening’ de ‘Demon Slayer’, es saber que el protagonista es Tanjiro Kamado, quien tiene una vida tranquila con su familia en las montañas. De un momento a otro, Tanjiro se ve enfrentado a una trágica situación que le cambia la vida, por acción de un demonio, quedando su hermana Nezuko, como única sobreviviente.
A causa de estos hechos, Tanjiro se impone la misión de encontrar una cura para Nezuko (quien fue convertida en demonio) y para ello se une al Cuerpo de Exterminio de Demonios, buscando enfrentarse al mayor enemigo: el poderoso Muzan Kibutsuji.
Para disfrutar plenamente de ‘El Castillo Infinito’, es recomendable haber visto los siguientes arcos narrativos, disponibles en plataformas como Crunchyroll y Netflix:
La primera película de la trilogía final de ‘Demon Slayer’ llegará el próximo 11 de septiembre de 2025 a los cines en Colombia. La preventa de entradas ya está disponible en Colombia desde el 15 de agosto en cadenas como Cine Colombia, Cinemark y Cinépolis.
Para quienes buscan una experiencia cinematográfica intensa, emocional y visualmente deslumbrante, ‘Demon Slayer’ ofrece una historia que va más allá de la acción: es una exploración del amor entre hermanos y amigos, la resiliencia y la lucha contra la maldad.