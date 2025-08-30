Lista de animes que llegarán a Crunchyroll antes de que se acabe el 2025
La plataforma de streaming, tiene preparados varios estrenos para lo que resta de este año 2025.
Crunchyroll se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más importantes para los amantes del anime. Desde su lanzamiento, ha reunido un catálogo variado que incluye desde producciones clásicas hasta estrenos simultáneos con Japón, permitiendo que los fanáticos puedan seguir sus series favoritas de forma legal y en alta calidad.
La plataforma no solo ofrece historias de acción y aventuras, sino también comedia, romance, drama, ciencia ficción y fantasía, atrayendo a públicos de distintas edades y gustos. Además, mantiene acuerdos con estudios japoneses que le permiten estrenar títulos de temporada casi al mismo tiempo que en su país de origen, lo que ha sido clave para mantener su relevancia en un mercado cada vez más competitivo.
Para los últimos meses de 2025, Crunchyroll ha preparado una serie de estrenos que abarcan distintos géneros y estilos narrativos. Entre ellos, destacan aventuras en mundos alternativos, romances con toques de fantasía, propuestas musicales con un giro inesperado y relatos de superación en escenarios llenos de magia y misterio.
A Gatherer’s Adventure in Isekai
Pass the Monster Meat, Milady!
SI-VIS: The Sound of Heroes
The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest
