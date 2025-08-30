Lista de animes que llegarán a Crunchyroll antes de que se acabe el 2025

Crunchyroll se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más importantes para los amantes del anime. Desde su lanzamiento, ha reunido un catálogo variado que incluye desde producciones clásicas hasta estrenos simultáneos con Japón, permitiendo que los fanáticos puedan seguir sus series favoritas de forma legal y en alta calidad.

La plataforma no solo ofrece historias de acción y aventuras, sino también comedia, romance, drama, ciencia ficción y fantasía, atrayendo a públicos de distintas edades y gustos. Además, mantiene acuerdos con estudios japoneses que le permiten estrenar títulos de temporada casi al mismo tiempo que en su país de origen, lo que ha sido clave para mantener su relevancia en un mercado cada vez más competitivo.

Para los últimos meses de 2025, Crunchyroll ha preparado una serie de estrenos que abarcan distintos géneros y estilos narrativos. Entre ellos, destacan aventuras en mundos alternativos, romances con toques de fantasía, propuestas musicales con un giro inesperado y relatos de superación en escenarios llenos de magia y misterio.

Animes que llegarán a Crunchyroll antes de finalizar 2025

A Gatherer’s Adventure in Isekai

Título original: Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki

Estudio: SynergySP, Tatsunoko Production

Estreno: Octubre 2025

Takeru Kamishiro, un oficinista común, es transportado a «Madeus», un mundo con espadas y magia. Equipado con habilidades físicas y mágicas mejoradas, además del don para encontrar objetos valiosos, inicia una nueva vida llena de aventuras.

Pass the Monster Meat, Milady!

Título original: Akujiki Reijou to Kyouketsu Koushaku

Estudio: Asahi Production

Estreno: Octubre 2025

Melphiera, hija de un conde y amante de la cocina con ingredientes poco comunes, conoce al temido duque Aristide de Galbraith tras ser salvada de un ataque. Entre batallas y recetas peculiares, comienza una inesperada relación.

SI-VIS: The Sound of Heroes

Título original: SI-VIS: The Sound of Heroes

Estudio: Por confirmar

Estreno: Octubre 2025

Una banda musical liderada por Yosuke oculta un secreto: son héroes que combaten una amenaza global. Sus conciertos son la fuente de energía para sus batallas, aunque el público cree que solo asiste a espectáculos.

The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest