Las 3 películas más taquilleras de la historia del anime en Japón: ‘Demon Slayer’ en el top

El anime ha sido capaz de deleitar a los fanáticos alrededor del mundo por varias décadas. Este entretenimiento ha conquistado fronteras con gran facilidad, gracias a producciones inolvidables.

Ya sea con series o con películas, el anime se ha ganado una popularidad brillante y notable alrededor del mundo, al punto de llegar a crear una cultura para sus fanáticos.

Sin embargo, en este caso puntual nos centraremos en la industria de la gran pantalla. Por eso les hablaremos sobre las 3 películas más taquilleras en la historia del anime en Japón.

Las 3 películas más taquilleras en la historia del anime

La popularidad del anime brilló de manera inicial y notable en Japón desde finales del siglo pasado. Pero, el éxito de varias producciones reconocidas ha permitido que este estilo de animación haya conquistado a miles de fans en todo el mundo.

Particularmente, muchos animes han sido capaces de quedar en lo más alto de la industria. Este es el caso de Dragon Ball, Naruto, u One Piece, entre varios más, al menos en materia de series.

Aun así, el éxito del anime ha llegado incluso a que este estilo domine el cine, y esto se demuestra con las millonarios cifras de dinero que han llegado a ganar varias producciones en Japón.

Recientemente, Crunchyroll reveló una lista con las 10 películas más taquilleras en la historia de Japón, con sus ganancias en yenes.

La primera de ellas es, nada más y nada menos que, ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train’, la cual recaudó 40,75 millardos.

Desde su lanzamiento en 2020, esta producción se ganó el cariño de miles de fanáticos en Asia y el mundo.

El segundo puesto le correspondió a ‘Sen to Chihiro no Kamikakushi’, un film que llegó a ganar 31,68 millardos de yenes en su paso por el cine.

De manera destacada esta película se ha convertido en uno de los grandes clásicos del anime, con un éxito histórico desde su salida en 2001.

Finalmente uno de los ‘films’ que ha movido mayor cantidad de masas en este 2025 es el encargado de ocupar el puesto 3.

Se trata de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle’, gracias a su estreno hace pocos días, con la que ya llegó a acumular 28 millardos, al 24 de agosto.

¿Cuándo llegará a Sudamérica?

Esta producción es una de las más esperadas, y se recuerda que este ‘film’ llegará a Sudamérica el 11 de septiembre.

Sin dudas, estas 3 producciones han dominado la industria del anime, y han sido capaces de enamorar a miles de fanáticos, además de acumular millones en ganancias.