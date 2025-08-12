Venden balones firmados con los que Falcao anotó últimos goles en Millonarios: este es el precio

Radamel Falcao fue uno de los grandes protagonistas de Millonarios durante el pasado semestre 2025-I. El equipo capitalino contó con las aportaciones goleadoras del ‘Tigre’ en una temporada bastante destacada.

El colombiano anotó varios tantos claves para el desempeño del ‘albiazul’. Esto fue aplaudido por sus hinchas, a pesar de no alcanzar la final de la Liga BetPlay.

Estos históricos tantos fueron los últimos de Radamel Falcao con la camiseta de Millonarios, y en este caso, han aprovechado para homenajear al ‘Tigre’ al poner en venta los últimos balones con los que hizo estos goles.

A continuación les contamos donde los venden, y cual es el millonario precio que se pide por estos balones.

Venden balones firmados de los últimos goles de Falcao en Millonarios

Para nadie es un secreto que el semestre 2025-I fue claramente destacado para Radamel Falcao. El delantero colombiano logró apuntalar el ataque de Millonarios.

Falcao anotó 4 goles durante los cuadrangulares 2025-I, lo que permitió que el ‘albiazul’ llegara con posibilidades de llegar a la final hasta la última fecha.

El ‘Tigre’ incluso anotó en el partido definitivo ante Independiente Santa Fe, en un choque que el ‘embajador’ perdió por 2-1.

Para resaltar estas anotaciones, han optado por vender 3 de los 4 balones con los que se dieron estas anotaciones.

Los fanáticos tienen la opción de comprar el balón firmado de los goles a Once Caldas, y las 2 anotaciones ante Independiente Santa Fe en los cuadrangulares.

Estos balones vienen con una caja exhibidora donde se pueden leer los detalles de los partidos en los que Falcao anotó estos tantos.

Claramente, para cada balón solo hay 1 ejemplar, y los precios son los siguientes:

Balón de gol Millonarios vs Once Caldas – 20 millones de pesos

Balón de gol Santa Fe vs Millonarios – 25 millones de pesos

Balón de gol Millonarios vs Santa Fe (último gol de Falcao con la camiseta de Millonarios) – 50 millones de pesos

Estos precios son estratosféricos, pero, sin duda muestran el valor que se le da a cada una de las anotaciones del ‘Tigre’ con el equipo capitalino.

La venta de estos balones se llevan a cabo a través de la plataforma oficial de TuBoleta, donde puede ver imágenes de los respectivos productos.