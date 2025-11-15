Las respiraciones o susurros que no se debieron escuchar, pero están ahí presentes

En el rock hay detalles que no todos perciben a la primera. Son sonidos mínimos: respiraciones, frases murmuradas, roces de micrófono o incluso risas que los artistas jamás pensaron que serían escuchadas con claridad. Sin embargo, al escuchar las canciones con audífonos, esos pequeños “accidentes” se volvieron parte del mito de muchos sencillos.

A continuación te compartiremos aquellos sonidos que se hicieron presentes en las canciones y que muy pocos notaron, pero otros no los pasaron desapercibido. ¿Los había escuchado?

Las respiraciones o susurros que no se debieron escuchar

‘Smells Like Teen Spirit’ – Nirvana (1991)

En los primeros segundos del tema, justo antes de que entren las guitarras, puedes escuchar un suspiro leve de Kurt Cobain. Es el resultado de una respiración tomada al acercarse al micrófono, y terminó dándole un toque casi humano y vulnerable a un tema explosivo.

‘Bohemian Rhapsody’ – Queen (1975)

En la icónica parte operática, en medio de tantas capas vocales, hay pequeños respiros y exhalaciones que se colaron entre las pistas. No es un error: Freddie Mercury exigía emociones reales, y eso incluía no cortar cada respiración del proceso.

‘Black Dog’ – Led Zeppelin (1971)

Si escuchas con audífonos, tras el primer “Hey hey mama…”, se oye una respiración profunda de Robert Plant. Dicen que al final de cada toma quedaba completamente agotado por la potencia con la que cantaba y esta sería una de esas veces en las que quedó registrada su respiración.

‘Enter Sandman’ – Metallica (1991)

En la sección hablada del puente, antes de la oración infantil, hay susurros y respiraciones procesadas que se sienten casi demoníacos. Se añadieron para crear un ambiente perturbador, pero aun así muchos fans creen que no estaban pensados para escucharse tan claramente.