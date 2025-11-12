Hay cientos de ritmos que se suelen escuchar en los gimnasios de todo el mundo, por lo que según los gustos de cada uno, podrán elegir entre unos u otros. Sin embargo, uno de los géneros que más ha tomado protagonismo en varios de los lugares de ejercicio en Colombia es el metal, en donde esta música ayuda a que las personas quieran sacar toda su energía.

Aunque no suele ser muy común y no a todos les gusta, en ocasiones esta música los llena mucho más de energía y fuerza para querer cumplir sus objetivos con la mejor actitud. Además, en ocasiones, hay quienes prefieren hacer ejercicio al ritmo de la música para poder amenizar un poco todo lo que están haciendo.

Por eso, en esta oportunidad, con ayuda de la inteligencia artificial, se dieron a conocer cuáles son esas tres canciones de metal que lo ayudarán a cumplir con sus objetivos en el gimnasio. Pues no solo lo van a ayudar a tener más energía, sino que esto sirve para meterla todo en el ejercicio y quemar grasa.

Tres canciones de metal perfectas para hacer ejercicio y sacar toda su energía; perfectas para el gym

“Enter Sandman” – Metallica: Esta es una canción de heavy metal que salió en 1999, tiene una intro que se dio a conocer hace varios años y que con tan solo escuchar los primeros segundos podría darle una recarga de energía. La canción en todo momento tiene una energía bastante fuerte, por lo que esto hará que pueda estar recargado durante todo el tiempo y concentrado en todo lo que quiere lograr.

“Walk” – Pantera: Una canción de heavy metal que se estrenó en 1992, el ritmo de las guitarras va de la mano con la batería, por lo que esto hace que muchas personas puedan sentirse recargadas al escuchar esto. Para muchos es uan canción de empoderamiento, por lo que es perfecta si lo que quiere es motivarse para poder hacer ejercicio durante un largo periodo.

“Duality” – Slipknot: Canción de metal alternativo que salió en el 2004 y se convirtió en un himno para cientos de personas a las que les gustan los ritmos un poco más pesados, por lo que con solo escucharla sienten mucha energía que quieren explotar de alguna manera. Esto la convierte en un sencillo especial para hacer ejercicio. Su melodía es muy potente, lo que hace que se convierta en todo un himno imperdible a la hora de estar en el gym.



